Theo thông báo từ Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang, diễn ra trong hai ngày 25/7 và 26/7. Dù chưa đến ngày diễn ra Quốc tang, thế nhưng nhiều cơ quan, tổ chức tại Hà Nội đã thực hiện treo cờ rủ nhằm tưởng nhớ cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phố phường Hà Nội treo cờ rủ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo ghi nhận, chiều ngày 21/7 dù chưa đến ngày diễn ra Quốc tang, nhiều cơ quan, tổ chức đã thực hiện treo cờ rủ tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại khu vực ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài - Hàng Khay đã cho phát đoạn phim tài liệu về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên màn hình lớn.

Tại đoạn giao cắt giữa các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Cửa Nam, Điện Biên Phủ, Hàng Bông và Hai Bà Trưng, đoạn phim tài liệu về cố Tổng Bí thư cũng được phát trên màn hình lớn.

Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang (phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Tuyên ngôn Độc lập" khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, với 2 dải băng đen gắn trên cờ Đảng và cờ Tổ quốc đã được treo trang trọng trên tầng 3

Cờ rủ được treo tại mặt tiền của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội trên phố Hàng Dầu.

Trụ sở Bộ Tài Chính nằm trên phố Trần Hưng Đạo cũng thực hiện treo cờ rủ.

Cờ rủ đã được treo tại khu vực cổng của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tại trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên) lá cờ Tổ quốc cùng tấm băng đen đã được treo lên, đây là nơi cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng theo học những năm cấp 2 và cấp 3

Cờ rủ được treo trên nóc của Nhà hát Hồ Gươm.

Một số Ngân hàng và các cơ sở kinh doanh cũng đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư.

Phố Hàng Bông với nhiều cơ sở kinh doanh đã bày bán cờ với nhiều kích thước cùng dải băng đen phục vụ người dân treo và tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày Quốc tang.

