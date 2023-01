Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa làm Phó Giám đốc Công an Vĩnh Long

Ngày 27/1, Công an tỉnh Vĩnh Long công bố quyết định của Bộ trưởng Công an, điều động và bổ nhiệm thêm một Phó Giám đốc Công an Vĩnh Long.

Người được điều động, bổ nhiệm là đại tá Trà Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa. Đại tá Trà Quang Thanh (54 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam).

Đến dự lễ công bố có Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động cho Đại tá Trà Quang Thanh.

Đại tá Trà Quang Thanh trở thành Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Vĩnh Long).

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, đại tá Thanh cho biết sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, cùng tập thể Đảng ủy, ban giám đốc Công an Vĩnh Long đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời gửi lời chúc mừng Đại tá Trà Quang Thanh. Đồng thời đề nghị trên cương vị mới tiếp tục phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm thực tiễn.

Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo cùng tập thể ban giám đốc Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện tốt đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời xây dựng lực lượng Công an Vĩnh Long thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hiện Vĩnh Long có 5 Phó Giám đốc Công an tỉnh gồm Đại tá Phan Ngọc Tính; Đại tá Huỳnh Thanh Mộng; Đại tá Trần Quốc Phục; Đại tá Ngô Đức Thắng và Đại tá Trà Quang Thanh vừa được bổ nhiệm.

Tác giả: Bảo Kỳ

Nguồn tin: Báo Dân trí