Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị đến nhận công tác tại UBND tỉnh Quảng Trị, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 17/11, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã bầu ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Trị giữ chức Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cũng điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Thế, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Lê Vĩnh Thế sinh năm 1976, quê xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp, Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Lê Vĩnh Thế từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Sau hợp nhất 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, ông Lê Vĩnh Thế giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV