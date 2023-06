Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu.

Nhân rộng mô hình phát triển đảng viên tại Bệnh viện Đa khoa Minh An

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện Đa khoa Minh An.

Quang cảnh buổi làm việc tại Bệnh viên đa khoa Minh An

Bệnh viện Đa khoa Minh An được thành lập năm 2017 (tiền thân là Phòng khám đa khoa Minh An). Bệnh viện có 10 khoa, 05 phòng với 260 cán bộ, nhân viên. Thực hiện chủ trương của cấp trên về việc thành lập chi bộ trong các Doanh nghiệp tư nhân, Ban Giám đốc Bệnh viện đã thống nhất và được Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu quan tâm, tạo điều kiện để thành lập Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Minh An vào năm 2017 với 09 đảng viên ban đầu. Đến nay, chi bộ đã có 37 đảng viên. Các khoa của Bệnh viện đều có Đảng viên phụ trách.

Sau khi nghe lãnh đạo Bệnh viện báo cáo về công tác phát triển Đảng viên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao công tác phát triển đảng viên tại Bệnh viện Đa khoa Minh An và nhấn mạnh đây là mô hình phát triển đảng viên nên được nhân rộng trong toàn tỉnh.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu, hiện nay công tác phát triển đảng tại các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn. Người lao động và chủ doanh nghiệp chưa quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị địa phương quan tâm giao chỉ tiêu phát triển đảng cho các cơ sở. Bên cạnh đó, cần quan tâm, động viên các chủ doanh nghiệp phát triển đảng viên tại doanh nghiệp. Các địa phương hướng dẫn nội dung sinh hoạt sát với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp. Cùng với đó, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp tại địa phương…

7/28 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đạt và vượt kế hoạch

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần XXVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Quang cảnh buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu

Theo đó, sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với các giải pháp năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đến nay huyện đã có 7/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; có 17/28 chỉ tiêu đến nay chưa đạt nhưng đến cuối nhiệm kỳ có khả năng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

6 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 8.737 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 9,67%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông, lâm, ngư đạt 23,38%; công nghiệp – xây dựng đạt 32,09%,; dịch vụ đạt 44,53%. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 32,42 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 145,99 tỷ đồng. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ và đạt được kết quả tích cực. Bộ máy chính quyền các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên…

Đ/c Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu

Tuy nhiên, qua rà soát, hiện nay còn 04 chỉ tiêu đạt thấp so với mục tiêu đề ra. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của huyện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Một số công trình trọng điểm mang tính chất chiến lược, đột phá phát triển kinh tế trên địa bàn chưa được hoàn thành. Hiệu quả quản lý, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền chưa cao; công tác cải cách hành chính mặc dù đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra…

Về kết quả thực hiện Kết luận số 189-KL/TU, tính đến tháng 6/2023, toàn huyện có 10 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. Tính từ tháng 6/2020 đến nay, các Chi bộ doanh nghiệp đã bồi dưỡng, kết nạp được 37 quần chúng ưu tú vào Đảng; thành lập thêm 02 tổ chức đoàn thanh niên tại 2 doanh nghiệp với 183 đoàn viên; thành lập thêm 6 tổ chức công đoàn với 3.373 đoàn viên.

Về thực hiện Kết luận số 95-KL/TU, tính đến tháng 7/2021, toàn huyện có 36 xóm thuộc phạm vi thực hiện Đề án (gồm 17 xóm không có đảng viên tại chỗ, 14 xóm có 1-2 đảng viên tại chỗ, 5 xóm có nguy cơ không có chi bộ). Hiện tại 31/31 xóm có từ 1 -2 đảng viên hoặc chưa có đảng viên tại chỗ đều được thành lập chi bộ tăng cường, không còn chi bộ ghép.

Công tác phát triển đảng viên được cấp ủy quan tâm, từ năm 2020 đến tháng 6/2023, toàn huyện đã mở 21 lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng cho 1.172 quần chúng, kết nạp 665 đảng viên (37 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, 05 đảng viên gốc giáo, 6 đảng viên dân tộc).

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quan tâm đến công tác tập hợp đoàn viên, hội viên để xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh. Đến nay, các tổ chức đoàn thể có tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tăng cao so với trước khi thực hiện Kết luận số 95-KL/TU…

Kiến nghị tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xem xét cho huyện Quỳnh Lưu được hưởng một số cơ chế đặc thù; bổ sung tuyến đường 60m (nối quốc lộ 1A tại xã Quỳnh Hồng đến xã Quỳnh Nghĩa) và kê, đê biển khu vực xã Quỳnh Nghĩa phục vụ phòng chống thiên tai và phát triển du lịch biển vào các dự án được hưởng chính sách đầu tư công giai đoạn 2023 2025…

Đ/c Nguyễn Mạnh Khôi – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị huyện Quỳnh Lưu tập trung thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên, nhất là tại các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không có chi bộ, tại các doanh nghiệp... Lãnh đạo các Sở, ngành đã trả lời kiến nghị của huyện Quỳnh Lưu.

Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong chỉ đạo, điều hành

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của huyện Quỳnh Lưu trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã hoàn thành mục tiêu đề ra dù mới chỉ thực hiện trong thời gian nửa nhiệm kỳ. Đối với việc thực hiện các Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhờ đã đạt được những kết quả tích cực.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu phát huy tinh thần đoàn kết với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát huy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất để thu hút các nhà máy chế biến. Phát triển cây, con chủ lực, phát triển nuôi trồng thủy sản. Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch xây dựng vùng huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tập trung giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phát triển dịch vụ nhanh, bền vững; ưu tiên phát triển du lịch biển; khuyến khích phát triển các chợ trọng điểm, siêu thị, trung tâm thương mại. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực điều hành của các cấp chính quyền. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát triển đảng viên tại các vùng đặc thù, tại các doanh nghiệp...

