Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu

Quang cảnh buổi làm việc

Châu Nga là xã thuộc vùng Đông - Bắc huyện Quỳ Châu, tiếp giáp huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, là xã nằm trong vùng an toàn khu CT229. Diện tích tự nhiên 10.106.56 ha. Thực hiện đề án sáp nhập thôn, bản, hiện nay xã có 3 bản với 561 hộ, 2.230 nhân khẩu, dân tộc Thái chiếm 98%. Đảng bộ xã Châu Nga có 7 chi bộ trực thuộc, trong đó, 3 chi bộ khối nông thôn và 4 chi bộ cơ quan với 130 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Châu Nga Nguyễn Tất Diện báo cáo

Châu Nga là một trong những xã có điều kiện kinh tế, xã hội rất khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 còn cao (34,15%). Người dân chủ yếu sản xuất, canh tác nông, lâm nghiệp. Diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp chiếm 91,54% diện tích tự nhiên nhưng phần lớn là rừng tự nhiên, người dân thiếu đất sản xuất.

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả hàng hóa, vật tư tăng cao…, nhưng cấp ủy, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân xã Châu Nga đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được kết quả khá tích cực. Có 16/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tiến độ xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện theo lộ trình, đã có 13/19 tiêu chí đạt, riêng bản Na Pùa có 13/13 tiêu chí đạt. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có điểm nóng phức tạp xẩy ra trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến rõ nét.

Công tác dân vận là một điểm sáng của Đảng bộ xã Châu Nga. Trong đó, nổi bật là công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù là một xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, đời sống của người dân còn thấp nhưng hệ thống chính trị của xã đã vận dụng linh hoạt các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài, phát huy nội lực từ sức dân để xây dựng và thực hiện thành công 31 mô hình (cấp huyện có 5 mô hình; cấp xã 26 mô hình).

Một số mô hình có hiệu quả tốt như: Mô hình của Ban Chấp hành Hội nông dân về chăn nuôi lợn đen sinh sản, liên kết chăn nuôi bò sinh sản và mô hình VAC với 6 hộ tham gia; Mô hình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội”. Mô hình trong vận động nhân dân hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới (đã vận động 26 hộ dân tự giác tháo dỡ công trình gồm: 4 cột điện di dời, bờ rào 357m, 01 ốt quán 3,84 m, mái che tôn 26m2, 32 cây xanh và 1 cổng xây; hiện công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường 1km); Mô hình vận động Nhân dân xây dựng đường điện an ninh của bản.

Đ/c Phan Thanh Đoài – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao các mô hình dân vận khéo trên địa bàn xã Châu Nga triển khai trong thời gian qua

Đ/c Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi về một số nội dung xã kiến nghị

Đ/c Vương Quang Minh – Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu làm rõ hơn một số kết quả, khó khăn vướng mắc trên địa bàn xã Châu Nga

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả, cũng như chỉ rõ các hạn chế cần khắc phục; đồng thời định hướng một số nội dung đề nghị xã Châu Nga quan tâm thực hiện trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Nga trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hết sức khó khăn. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn xã tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, huy động được nhiều nguồn lực trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định và giữ vững.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Châu Nga tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã về lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; trong đó ổn định diện tích lúa nước, nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn đen địa phương và vịt bầu quỳ; bảo vệ tốt rừng tự nhiên, khai thác hiệu quả đất rừng sản xuất, chuyển đổi dần diện tích trồng keo nguyên liệu sang trồng cây cây gỗ lớn.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phân luồng hướng nghiệp tốt cho học sinh. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thường xuyên vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Thực hiện tốt cải cách hành chính gắn với Quy chế dân chủ cơ sở. Quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm, tác phong, lối làm việc của cán bộ, công chức.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân xã vững mạnh. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Về công tác dân vận, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; làm tốt công tác dân vận chính quyền, lựa chọn mô hình phù hợp với lợi thế của địa phương để xây dựng, giao từng tổ chức theo dõi chỉ đạo thực hiện gắn với trách nhiệm, tổng kết và nhân rộng những mô hình có hiệu quả để phát huy.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn