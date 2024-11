Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Cựu giáo chức tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Cùng đi trong đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa – Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND thành phố Vinh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh nhà nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, từ bao đời nay, Nghệ An nổi tiếng với vùng đất có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo; con người xứ Nghệ cần cù, chịu khó làm ăn, miệt mài đèn sách, rèn đức luyện tài... Ngày nay, tiếp nối và phát huy truyền thống đó, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã nỗ lực cố gắng, vượt qua muôn vàn khó khăn, không ngừng đổi mới phương thức trong quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, đạt nhiều thành tựu to lớn, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà ngành Giáo dục và Đào tạo đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ học trò, thúc đẩy sự nghiệp phát triển giáo dục, xây dựng được uy tín và thương hiệu của Giáo dục và Đào tạo tỉnh; cũng như góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị trong thời gian tới, các cán bộ, công chức, viên chức trong ngành cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ; rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy để góp phần phát triển nền giáo dục tỉnh nhà. Đồng thời, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, đặc biệt là thầy cô giáo hiện đang công tác tại miền núi cao, biên giới, khu vực đặc thù, vùng khó khăn. Tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền quan tâm huy động, ưu tiên các nguồn lực để phục vụ dạy và học, nâng cao chất lượng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên giảng dạy tại trường.

Vừa qua, Bộ chính trị ban hành Kết luận số 91 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; trong đó lưu ý ứng dụng số hoá, thích ứng nền giáo dục của trí tuệ nhân tạo, tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học... Cùng với đó, tiếp tục tham mưu các giải pháp triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh để sớm xây dựng, phát triển Nghệ An trở thành Trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về Giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chúc mừng Hội Cựu giáo chức tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá, trải qua 17 năm thành lập và đi vào hoạt động, đến nay, Hội Cựu giáo chức tỉnh có 21 hội thành viên với 403 hội cơ sở ở 416 xã và 02 hội trực thuộc với 19.740 hội viên; trong đó có 371 hội cơ sở và 21 hội cấp huyện đạt vững mạnh, chất lượng hoạt động của Hội ngày được nâng lên. Trong thời gian qua, các tổ chức Hội tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện hiệu quả chương trình “Bốn cùng" gồm: Cùng tham gia đánh giá, phát hiện tình hình; cùng tham gia góp ý, xây dựng chương trình hoạt động của ngành và của hội; cùng tham gia một số công tác có chọn lọc; cùng phối hợp chăm sóc nhà giáo đương chức và cựu giáo chức.

Chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Hội Cựu giáo chức tỉnh đã đạt được, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn Hội Cựu giáo chức tỉnh bám sát chương trình, điều lệ, hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội. Tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của nhà giáo, tiếp tục cống hiến trí tuệ, tâm huyết, bề dày kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục có những nghiên cứu, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh; góp phần giữ mãi ngọn lửa truyền thống hiếu học của quê hương.

Đồng thời, tiếp tục tập hợp, kết nạp, phát triển thêm hội viên, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phát huy truyền thống tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng đội, quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Luôn gương mẫu, đoàn kết, là chỗ dựa về tinh thần, tấm gương sáng, cây cao bóng cả cho thế hệ trẻ học tập và noi theo, truyền động lực cho thế hệ trẻ vươn lên để xây dựng quê hương, đất nước...

