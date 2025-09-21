Philippines thông báo bão Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão

Theo thông báo lúc 10h sáng (giờ địa phương), Ragasa đã đạt đến cấp siêu bão vào lúc 8h sáng. Hệ thống thời tiết vẫn nằm trong phạm vi theo dõi của Philippines. Vị trí cuối cùng của Ragasa là cách thành phố Tuguegarao, Cagayan 555 km về phía đông, tính đến 8h sáng. Bão mạnh lên, với tốc độ gió 185 km/h và giật lên tới 230 km/h. Ragasa đang di chuyển về phía tây với tốc độ 15 km/h. Trong khi đó, cơ quan này cho biết Bão nhiệt đới Neoguri đã ra khỏi vùng theo dõi sự hình thành của xoáy thuận nhiệt đới.

PAGASA cảnh báo bão Ragasa có khả năng xảy ra tình trạng ngập lụt đe dọa tính mạng do nước biển dâng cao tại một số khu vực. Ảnh minh họa: Philstar

Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho biết cảnh báo về triều cường cao đã được ban hành tại Cagayan và ba khu vực khác trên đảo Luzon hôm nay do bão Ragasa. Nguy cơ CAO về triều cường có thể xảy ra trong vòng 48 giờ tới. PAGASA cho biết thêm rằng “có khả năng xảy ra tình trạng ngập lụt đe dọa tính mạng do nước biển dâng cao cùng với sóng lớn ở các cộng đồng ven biển trũng thấp” tại một số khu vực.

Bộ Nội vụ và Chính quyền Địa phương (DILG) trước đó đã yêu cầu các đơn vị chính quyền địa phương (LGU) thực hiện các biện pháp sơ tán phòng ngừa và chính sách cấm tàu thuyền khi bão Ragasa đang chuẩn bị đổ bộ. Theo đó, thực hiện sơ tán phòng ngừa hoặc bắt buộc đối với người dân trong các vùng nguy hiểm, đặc biệt là những người sống ở các cộng đồng ven biển, vùng trũng và dễ bị sạt lở đất.

Trong một khuyến cáo khẩn cấp, Bộ Nội vụ và Chính quyền Địa phương cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi chính sách cấm tàu thuyền tại các khu vực bị ảnh hưởng, cùng với lệnh cấm rượu bia, để duy trì an toàn và trật tự công cộng trong các hoạt động ứng phó quan trọng.

Tác giả: Phạm Hà

Nguồn tin: Báo VOV