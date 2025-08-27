Philippines đề xuất mức án lên tới 12 năm tù với người phát tán tin giả

Nghị sĩ Philippines Rufus Rodriguez - Ảnh: INQUIRER

Theo chuyên trang Politiko (Philippines), hai anh em nghị sĩ Rufus Rodriguez (đại diện thành phố Cagayan de Oro, đảo Mindanao) và Maximo Rodriguez Jr. thuộc Đảng Abante Mindanao (ABAMIN) cùng đề xuất một dự luật trừng phạt hành vi cố ý phát tán tin giả trên mạng.

Dự luật Hạ viện số 3799, còn gọi là "Dự luật Chống tin giả và thông tin sai lệch", đề xuất mức phạt từ 6-12 năm tù và tiền phạt 500.000 đến 2 triệu peso (hơn 673 đến 35.000 USD) đối với người tung tin đồn sai sự thật.

Dự luật đã được đệ trình lên Quốc hội khóa 20 của Philippines.

"Hành vi lan truyền tin giả, đặc biệt qua nền tảng số và trí tuệ nhân tạo, đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với niềm tin công chúng, các thiết chế dân chủ và sự ổn định quốc gia", hai ông Rodriguez nhấn mạnh trong tờ trình.

Dự luật định nghĩa tin giả là "thông tin sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm được trình bày như tin tức, cố ý và ác ý lan truyền nhằm đánh lừa công chúng, có thể gây hoang mang, kích động hận thù, bạo lực hoặc làm rối loạn trật tự xã hội".

Thông tin sai lệch được hiểu là dữ liệu không đúng sự thật, phát tán có chủ đích để thao túng hoặc tác động đến nhận thức, hành vi hay chính sách công.

Mức phạt nặng nhất áp dụng cho hành vi phát tán thông tin gây tổn hại an ninh quốc gia, quan hệ ngoại giao, cản trở bầu cử hoặc ứng phó thiên tai.

Quan chức, nhà báo hay người có sức ảnh hưởng với trên 50.000 người theo dõi trên mạng xã hội nếu cố tình lợi dụng nền tảng để lan truyền tin giả cũng bị xử lý nghiêm khắc.

Các cá nhân hoặc nhóm dùng hệ thống kỹ thuật số có tổ chức như bot, tài khoản giả, mạng lưới troll (troll farm, tổ chức thường do nhà nước hoặc phe phái điều hành để phát tán thông tin sai lệch) cũng chịu mức phạt cao nhất.

Ngoài ra, dự luật yêu cầu các nền tảng mạng xã hội chỉ định cán bộ liên lạc với Bộ Thông tin và Truyền thông Philippines (DICT) để phối hợp xử lý yêu cầu gỡ nội dung, bảo đảm tuân thủ luật, ứng phó khẩn cấp trong khủng hoảng và báo cáo định kỳ lên Quốc hội.

Tác giả: Triều Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn