Phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau Phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo Quốc gia IUU (ngày 30/9), các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình tàu cá tham gia đánh bắt thủy sản nhưng chưa được cấp phép tiếp tục giảm mạnh.

Số lượng cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác ngày càng nhiều. Số lượng tàu cá ra vào cảng trên hệ thống truy xuất điện tử tăng so với tuần trước. Hiện cả nước có 28.032/28.281 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành theo dõi chặt chẽ tình hình tàu cá mất kết nối VMS. Từ ngày 06/9 đến nay chưa ghi nhận chính thức tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.

Tại cuộc họp, các Bộ, ngành, địa phương đã báo cáo về tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống khai thác IUU sau Phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo IUU (ngày 30/9); kết quả ngăn chặn, xử lý tàu cá, ngư dân vi phạm… Đồng thời, đưa ra các giải pháp để thực hiện đạt kết quả cao trong công tác chống khai thác IUU thời gian tới.

Tại tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 4/10, toàn tỉnh có 2.635 tàu cá thuộc diện phải đăng ký (có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên) và 100% tàu cá đã được cấp đăng ký. Tổng số tàu còn hạn đăng kiểm là 1.401/1.419 tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm, đạt tỷ lệ 98,73% (tăng 0,14% so với ngày 29/9/2025); còn 18 tàu hết hạn (chiếm 1,27%). Tổng số tàu cá đã cấp giấy phép khai thác thuỷ sản đang còn hạn 2.600/2.635 tàu, đạt tỷ lệ 98,67%; còn 35 tàu chưa được cấp giấy phép (chiếm 1,33%). Tổng số tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình 1.029/1.042 tàu, đạt 98,75%. Đến nay, 100% tàu cá tỉnh Nghệ An đã được sơn kẻ biển số và đánh dấu tàu cá đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tuần qua, cơn bão số 10 và 11 cùng với mưa lũ do hoàn lưu bão đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đến những gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; yêu cầu các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, gần dân, sát dân, lo cho dân tích cực hơn nữa; các cấp, các ngành, địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ; khôi phục sản xuất, kinh doanh; nhanh chóng cấp điện, viễn thông trở lại, khôi phục các trường học, cơ sở khám chữa bệnh để phục vụ Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả tích cực trong việc thực hiện công tác IUU của các Bộ, ngành, địa phương trong tuần vừa qua. Tuy nhiên kết quả đạt được vẫn chậm so với yêu cầu, chỉ đạo tại phiên họp trước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tập trung cấp giấy phép khai thác thuỷ sản cho tàu cá, rà soát để chỉ đạo, yêu cầu các chủ tàu cá lắp đặt thiết bị VMS; đồng thời xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm. Cấp ủy, chính quyền phải chăm lo sinh kế cho Nhân dân; tuyên truyền, vận động, giáo dục Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật; tạo điều kiện chuyển đổi nghề cho ngư dân.

Các Bộ, ngành phải phối hợp trong công tác chia sẻ thông tin, kết nối dữ liệu về tàu cá và chủ phương tiện. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp, kiểm soát chặt chẽ hơn, quyết tâm đẩy lùi, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác IUU. Người dân nào vi phạm về IUU thì dứt khoát bị bị xử lý nghiêm theo pháp luật; dứt khoát kiểm soát chặt chẽ hoạt động đánh bắt thuỷ sản của ngư dân và tàu cá; công bố các phương tiện và chủ tàu cá vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các Bộ, ngành tiếp tục tham mưu sửa đổi để xây dựng chế tài xử lý vi phạm hành chính đủ mạnh để răn đe, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác IUU. Tăng cường công tác tuần tra trên biển để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

