Khám nhà bạn gái Mr Pips, lộ 'kho' hàng trăm lượng vàng và túi Hermès, Chanel gần 600 tỉ

Mr Pips Phó Đức Nam cùng một phần số lượng vàng bị thu giữ - Ảnh: CACC

Khối tài sản khổng lồ được phát hiện tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) - đã phần nào cho thấy cách dòng tiền từ đường dây lừa đảo hơn 1.600 tỉ đồng được chuyển hóa thành vàng, bất động sản và hàng hiệu nhằm che giấu nguồn gốc.

Theo kết luận điều tra mới được ban hành, chỉ riêng tài sản thu giữ tại nơi ở của Tâm và Ngô Thị Thêu (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đã được định giá gần 600 tỉ đồng.

Mở két sắt, lộ "kho tiền" và ngoại tệ khổng lồ

Lời khai của các bị can hé lộ cách đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips) hoạt động. Còn cuộc khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm lại phơi bày nơi dòng tiền sau khi chiếm đoạt từ hàng nghìn bị hại được cất giữ và chuyển hóa thành vàng, ngoại tệ, bất động sản cùng nhiều tài sản xa xỉ.

Theo kết luận điều tra, khi khám xét nơi ở của Tâm, lực lượng chức năng thu giữ tới 44,8 tỉ đồng tiền mặt, cùng 1,720 triệu USD được cất giữ trong két sắt và nhiều vị trí khác trong căn hộ.

Ngoài số USD này, cơ quan điều tra còn thu giữ lượng lớn ngoại tệ khác như đô la Singapore, nhân dân tệ, dirham UAE, ringgit Malaysia, baht Thái Lan, rupee Ấn Độ, lira Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều loại tiền của các quốc gia khác.

Theo kết luận điều tra, toàn bộ số tiền và ngoại tệ trên đều là tài sản của Phó Đức Nam.

Mr Pips Phó Đức Nam tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính - Ảnh: FBNV

Không chỉ dừng ở số tiền thu giữ trực tiếp, quá trình điều tra còn làm rõ nhiều khoản tiền được Nam gửi người quen cất giữ nhằm tránh bị phát hiện.

Một người bạn học của Nam đã tự nguyện giao nộp 3 tỉ đồng do Nam gửi trước đó. Một người bạn của Nguyễn Thanh Tâm cũng giao nộp thêm 124 triệu đồng, là khoản tiền thu được từ việc cho thuê căn hộ tại dự án Empire City ở TP Thủ Đức.

Từ tiền lừa đảo đến vàng, bất động sản và hàng hiệu

Nếu két sắt chứa đầy tiền mặt phản ánh quy mô dòng tiền của đường dây lừa đảo, thì khối vàng, bất động sản và hàng hiệu bị thu giữ lại hé lộ cách số tiền này được chuyển hóa thành những tài sản có giá trị lớn.

Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 78 thỏi vàng nguyên khối 99,99%, mỗi thỏi nặng gần 1kg; 214 lượng vàng SJC, hàng trăm miếng vàng Thần tài, vàng 12 con giáp cùng nhiều dây chuyền, lắc tay, mặt dây chuyền và linh vật chế tác bằng vàng.

Để xác định giá trị số vàng này, Cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu Hội đồng định giá tài sản. Kết quả cho thấy riêng số vàng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm có tổng giá trị hơn 222,1 tỉ đồng.

Trong đó, 78 thỏi vàng gần 1kg mỗi thỏi được định giá gần 184 tỉ đồng; 214 lượng vàng SJC trị giá gần 19 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 280 miếng vàng Thần tài, vàng 12 con giáp và nhiều miếng vàng SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều sản phẩm chế tác hoàn toàn bằng vàng. Một tượng mèo bằng vàng nặng hơn 5,8kg được định giá khoảng 13,7 tỉ đồng, trong khi dây chuyền vàng gắn mặt mèo nặng hơn 1kg có giá trị khoảng 2,46 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, toàn bộ số vàng này đều thuộc sở hữu của Phó Đức Nam và được cất giữ tại nơi ở của bạn gái.

Song song với việc tích trữ vàng, Nguyễn Thanh Tâm còn bị cáo buộc trực tiếp giúp Nam quản lý và sử dụng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản.

Hồ sơ vụ án thể hiện Nam cùng Tâm và những người liên quan đã sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỉ đồng.

Danh mục tài sản trải dài từ Hà Nội, TP.HCM đến Tây Ninh, gồm nhiều căn hộ cao cấp tại Masteri Thảo Điền, Palm Heights, Nassim, Empire City, Belleza; nhà đất tại quận Bình Thạnh, Bình Tân và nhiều thửa đất ở huyện Bến Cầu (Tây Ninh).

Đáng chú ý, tại dự án The Grand Hà Nội, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Tâm đã giúp sức sử dụng 71,5 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để thanh toán tiền mua một căn hộ cao cấp.

Ngoài các giao dịch bất động sản, hồ sơ còn xác định Tâm sử dụng hơn 25 tỉ đồng để mua 1 triệu USD, đồng thời nhiều lần đưa tiền mặt cho Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỉ đồng.

Tính chung, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Tâm đã tham gia quản lý, sử dụng và hợp thức hóa khoảng 384 tỉ đồng có nguồn gốc từ tội phạm. Đây là căn cứ để cơ quan điều tra cáo buộc Tâm có vai trò giúp sức cho Phó Đức Nam thực hiện hành vi rửa tiền.

Đồng hồ Richard Mille, túi hàng hiệu Hermès, Gucci

Bên cạnh tiền mặt, vàng và bất động sản, cuộc khám xét còn phát hiện bộ sưu tập hàng hiệu có giá trị rất lớn.

Cơ quan điều tra thu giữ 60 chiếc đồng hồ, trong đó xác định 43 chiếc do Phó Đức Nam mua để sử dụng, 5 chiếc Nam khai được tặng và 11 chiếc là quà Nam cùng bạn bè tặng Nguyễn Thanh Tâm.

Bộ sưu tập của siêu lừa Mr Pips quy tụ nhiều thương hiệu đồng hồ xa xỉ hàng đầu thế giới như Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Hublot, Jacob & Co., Vacheron Constantin, Franck Muller, Louis Vuitton và Omega.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 33 túi xách và 3 ví. Theo kết luận điều tra, 28 chiếc túi được xác định do Nam và bạn bè mua tặng Tâm, gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Bvlgari, Prada, Balenciaga, Fendi và Jimmy Choo.

Năm chiếc túi còn lại cùng một số ví, Nguyễn Thanh Tâm khai được mua bằng tiền của mình.

Không chỉ dừng ở tài sản thu giữ tại nơi ở của Tâm, cơ quan điều tra còn định giá lượng vàng thu giữ của Ngô Thị Thêu (vợ của Mr Hunter).

Theo kết quả định giá, số vàng thu giữ của Thêu có tổng giá trị hơn 356,1 tỉ đồng, gần như toàn bộ là vàng nguyên khối.

Trong đó có 141 thỏi vàng SJC 99,99%, mỗi thỏi nặng xấp xỉ 1kg, được định giá hơn 353,8 tỉ đồng, cùng hai thỏi vàng nguyên khối khác có tổng giá trị khoảng 2,36 tỉ đồng.

Như vậy, chỉ tính riêng số vàng thu giữ của Nguyễn Thanh Tâm và Ngô Thị Thêu đã có tổng giá trị gần 600 tỉ đồng, chưa bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, đồng hồ, túi xách, bất động sản và nhiều tài sản khác.

Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những khối tài sản lớn nhất từng bị thu giữ trong một vụ án lừa đảo đầu tư tài chính tại Việt Nam.

Khối tài sản này được xem là chứng cứ quan trọng để Cơ quan điều tra làm rõ quá trình chuyển hóa tiền phạm tội thành vàng, bất động sản và tài sản xa xỉ, đồng thời phục vụ việc kê biên, phong tỏa và bảo đảm khắc phục hậu quả cho các bị hại trong vụ án.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn