Phi công đột tử khi đang bay, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

Một máy bay chở khách của Hãng Turkish Airlines - Ảnh: Reuters

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn của Turkish Airlines, Yahya Ustun, cho biết máy bay Airbus 350 cất cánh từ thành phố ven biển Seattle, miền tây nước Mỹ, vào tối 8-10 (giờ địa phương) để đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Your browser does not support the video tag.

Cơ trưởng đột tử khi đang bay, máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống TP New York, Mỹ

"Trong chuyến bay TK204 từ Seattle đến Istanbul, cơ trưởng Ilcehin Pehlivan đã bất tỉnh. Sau khi hỗ trợ y tế ban đầu cho ông ấy trên máy bay nhưng không thành công, phi hành đoàn đã quyết định hạ cánh khẩn cấp", trang Turkiye Today dẫn lời ông Yahya Ustun.

"Thật không may, cơ trưởng của chúng tôi đã qua đời trước khi hạ cánh", ông Yahya Ustun thông tin, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình phi công xấu số.

Được biết trong phi hành đoàn chuyến bay TK204 còn có một phi công khác và một phi công phụ. Hiện chưa rõ chuyến bay chở bao nhiêu hành khách, tuy nhiên ông Ustun cho hay họ đã sắp xếp để các hành khách tiếp tục tới Istanbul như đã định.

Theo Turkiye Today, phi công Ilcehin Pehlivan, 59 tuổi, làm việc tại Hãng hàng không Turkish Airlines từ năm 2007. Kết quả khám sức khỏe vào tháng 3 vừa qua cho thấy ông không có bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ