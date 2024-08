Clip: Khoảnh khắc máy bay lao xuống biển khiến phi công tử vong

Your browser does not support the video tag.

Theo Dailystar, cảnh tượng máy bay rơi được ghi lại tại Patrouille de France, miền Nam nước Pháp hôm 16/8 vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương.

Người dùng Maxime Govare đã chia sẻ một đoạn clip trên X, cho thấy cảnh chiếc máy bay đã dần hạ độ cao và lao thẳng xuống mặt nước, The Mirror đưa tin.

Khoảnh khắc chiếc máy bay lao xuống biển. (Ảnh: Twitter/X/MGovare)

Maxime cho biết: "Vừa xảy ra vụ tai nạn máy bay tại Patrouille de France ở Lavandou. Hy vọng phi công không bị thương".

Một đoạn clip khác, được quay ở một góc độ khác, cho thấy máy bay đâm mạnh xuống nước gần một bến cảng. Cú va chạm khiến nước bắn lên cao.

Theo hãng tin địa phương Le Figaro, phi công không thể thoát ra ngoài. Lính cứu hỏa sau đó đã tìm kiếm phi công.

Các viên chức chính phủ tại Var xác nhận đã xảy ra một vụ tai nạn. Một tuyên bố được chia sẻ với X/Twitter có nội dung: "Vào thứ sáu tuần này, ngày 16/8/2024, khoảng 5 giờ chiều, trong một buổi trình diễn hàng không ngoài khơi bờ biển Lavandou, một máy bay dân dụng loại Fouga magister đã rơi xuống biển.

Các hoạt động cứu hộ nhằm tìm kiếm phi công đang được CROSS Med điều phối. Các nguồn lực từ Cục Cứu hỏa và Cứu nạn Var, Hiến binh Hàng hải đang được triển khai trong khu vực".

Theo ban tổ chức sự kiện, màn trình diễn trên không đã bị hủy bỏ.

Theo Metro, các quan chức của tỉnh đã ra tuyên bố vào khoảng 6h10 tối rằng thi thể người đàn ông đã được tìm thấy dưới nước.

Công tố viên Samuel Finielz của Toulon cho biết một cuộc điều tra về vụ việc đã được tiến hành.

