Phép màu 240 triệu dành cho cô bé mồ côi bán rau

Chiều 17/3, anh Song Hà ghé một khu chợ tại thị trấn Phố Châu (cũ), gặp cô bé với khuôn mặt buồn thiu đang ôm rổ dưa chuột. Anh hỏi mua một kg để ủng hộ. Đứa trẻ nhặt đầy túi nilon rồi ngây thơ bảo: "Cháu chưa biết cân ạ!". Cảm động trước sự thật thà, anh Hà đưa tờ 50.000 đồng và dặn bé không phải trả lại tiền thừa.

Tiểu thương bán hàng cạnh đó cho biết, cô bé tên Diệu Anh, 6 tuổi. Năm ngoái, bố bé qua đời do tai nạn giao thông, bỏ lại người vợ trẻ và ba con nhỏ. Bé đi bán rau cùng bà nội. Lúc bà bận giao hàng cho khách, bé phụ ngồi bán một mình.

"Con gái tôi 15 tuổi, đến bữa vẫn để bố mẹ chăm chút từng miếng ăn. Nhìn bé mới 6 tuổi đã bươn chải ở chợ, tôi thương quá", anh Hà chia sẻ. Anh xin số điện thoại người mẹ rồi tìm về tận nhà để thăm hỏi.

Bé Diệu Anh ra chợ bán rau, phụ bà ở chợ Phố Châu, hôm 17/3. Ảnh: Song Hà

Căn nhà cấp 4 của gia đình nằm sâu trên một đồi keo thuộc xã Sơn Tiến. Chị Lê Thị Thương, 34 tuổi, (mẹ bé Diệu Anh) cho biết, chồng chị mất trên đường đi làm ca đêm về, để lại khoản nợ vay mượn xây bếp cho cha mẹ vẫn chưa trả hết. Khó khăn chồng chất khi ông nội bé là ông Nguyễn Văn Quang đang bị suy thận nặng, mỗi tuần phải chạy thận ba lần. Gia đình còn một người con dâu thứ hai bị u não, đã qua hai lần phẫu thuật.

Dù mới 6 tuổi, Diệu Anh đã biết rửa bát, quét nhà, cho bò ăn và phụ mẹ chăm em. Những ngày cuối tuần, bé theo bà nội ra chợ cách nhà 6 km bán rau thu hoạch từ vườn. "Các con đều hiểu chuyện nên rất thương mẹ, dù thỉnh thoảng vẫn hay khóc nhớ bố", chị Thương nói.

Bé Diệu Anh bên mẹ, trò chuyện với nhóm của anh Song Hà, hôm 18/3. Ảnh: Đức Trung

Câu chuyện về Diệu Anh được anh Hà chia sẻ trên trang cá nhân đã nhanh chóng thu hút 1,5 triệu lượt xem và gần 500 lượt chia sẻ. Hơn 1.000 nhà hảo tâm trên cả nước đã gọi điện động viên, gửi tặng gia đình hơn 240 triệu đồng. Một số người ngỏ ý muốn nhận bảo trợ và nhận ba anh em làm con nuôi.

Xúc động nhận số tiền lớn, chị Thương dự định dùng để trả nợ, chữa bệnh cho bố chồng và lập sổ tiết kiệm lo cho ba con ăn học. Nhận thấy số tiền đã tạm đủ để gia đình ổn định cuộc sống, anh Hà chủ động gỡ số tài khoản, đề nghị mọi người nhường nguồn lực cho các hoàn cảnh khó khăn khác.

Đại diện thôn Tây Nam, xã Sơn Tiến xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Thương đặc biệt khó khăn. "Dù chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, sự chung tay của cộng đồng lúc này mới thực sự là cứu cánh lớn lao cho gia đình", vị này cho biết.

Tác giả: Phạm Nga

Nguồn tin: vnexpress.net