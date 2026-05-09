Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi hơn 5,8 ha rừng tại phường Tây Hiếu để làm đường tránh QL48

Theo đó, tổng diện tích rừng trên địa bàn phường Tây Hiếu tính đến 31/12/2025 là 1.355,8 ha, bao gồm 183,56 ha rừng tự nhiên và 1.172,24 ha rừng trồng. Trong cơ cấu quản lý hiện tại, địa phương đã thực hiện giao 465,37 ha rừng và còn lại 890,43 ha rừng chưa giao, chưa cho thuê.

Trong kế hoạch năm 2026, UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng 5,80215 ha rừng trồng sản xuất sang mục đích khác. Diện tích rừng này nằm tại khoảnh 1, 2, Tiểu khu 252K và khoảnh 2, Tiểu khu 252L, được chuyển đổi nhằm phục vụ Dự án Tuyến đường tránh QL48 đoạn qua trung tâm đô thị Thái Hòa, giai đoạn 1. Kinh phí cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sẽ do Chủ đầu tư dự án tự chi trả.

UBND tỉnh yêu cầu phường Tây Hiếu công bố công khai và thực hiện việc chuyển đổi đúng theo kế hoạch cũng như các quy định pháp luật hiện hành.

