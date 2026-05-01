UBND tỉnh phê duyệt danh mục các khu đất cho thuê ngắn hạn trên địa bàn tỉnh

Theo đó, có 08 thửa (khu) đất với tổng diện tích là 19.163,7 m2 được UBND tỉnh phê duyệt phương án cho thuê ngắn hạn với thời gian tối đa 05 năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể như sau:

1. Thửa đất: Trụ sở cũ Nhà hạt quản lý đường bộ Thanh Chương ở xã Kim Bảng có diện tích 1.922,8 m2 với diện tích sàn xây dựng là 258,7 m2.

2. Thửa đất: Trụ sở cũ Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Lộc ở xã Nghi Lộc có diện tích 637,4m2 với diện tích sàn xây dựng là 565,0m2.

3. Thửa đất: Trụ sở cũ cũ Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An ở phường Thành Vinh có diện tích 2.304,0m2 với diện tích sàn xây dựng là 2110,1m2.

4. Thửa đất: Trụ sở cũ Trường mầm non Hùng Sơn, xã Nhân Hòa ở xã Nhân Hòa có diện tích 3.101,5 m2 với diện tích sàn xây dựng là 745,0m2.

5. Thửa đất: Trường tiểu học Cao Sơn, xã Yên Xuân ở xã Yên Xuân có diện tích 9.148,8 m2 với diện tích sàn xây dựng là 648,0m2.

6. Thửa đất: Trường mầm non Cao Sơn, xã Yên Xuân ở xã Yên Xuân có diện tích 726,4 m2 với diện tích sàn xây dựng là 110,1m2.

7. Thửa đất: Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Anh Sơn (thuộc trung tâm khuyến nông tỉnh) ở xã Anh Sơn có diện tích 197,0 m2 với diện tích sàn xây dựng là 96,78m2.

8. Thửa đất: Trường Tiểu học Châu Bình 1 ở xã Châu Bình có diện tích 1.319,7m2 với diện tích sàn xây dựng là 96,78m2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. UBND tỉnh yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tác giả: P.V (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn