Sáu DN bán hàng đa cấp bị phạt hơn 1,3 tỷ đồng vì hàng loạt vi phạm

Theo Báo cáo thường niên năm 2025 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trong năm qua, cơ quan này đã thành lập 6 đoàn kiểm tra đối với 6 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp. Kết quả cho thấy cả 6 doanh nghiệp đều có vi phạm và bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 1,31 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty TNHH Seacret bị xử phạt cao nhất với 455 triệu đồng. Tiếp đến là Công ty TNHH Thương mại Mỹ Lợi bị phạt 265 triệu đồng, Công ty TNHH Best World Việt Nam 190 triệu đồng, Công ty TNHH Elken International Việt Nam 185 triệu đồng, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam 155 triệu đồng và Công ty TNHH Care For Việt Nam 60 triệu đồng.

Công ty TNHH Seacret bị xử phạt cao nhất với 455 triệu đồng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các vi phạm được phát hiện chủ yếu gồm không thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định; thực hiện không đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký; không thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát người tham gia bán hàng đa cấp.

Một số doanh nghiệp còn vi phạm quy định về chế độ báo cáo với cơ quan quản lý, không tổ chức đào tạo đúng quy định hoặc chỉ định đào tạo viên không đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, có doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương khi chưa được Sở Công Thương xác nhận đăng ký bằng văn bản. Một số trường hợp cũng không bảo đảm quy định tối thiểu 20% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm tài chính đến từ khách hàng không phải là người tham gia mạng lưới.

Sau kiểm tra, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục các vi phạm, nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật, đồng thời sử dụng kết quả kiểm tra làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Báo cáo cũng cho biết, trong năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiếp nhận 25 kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và người tham gia. Phần lớn các phản ánh là tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp, tuy nhiên có 4 trường hợp tố giác hoạt động bán hàng đa cấp không phép. Các vụ việc này đã được cơ quan quản lý hướng dẫn xử lý hoặc chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét theo thẩm quyền.

Tính đến cuối năm 2025, cả nước có 15 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, giảm một doanh nghiệp so với giữa năm. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, thị trường bán hàng đa cấp tiếp tục phát triển ổn định, hoạt động của các doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ và cơ bản không phát sinh các vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

Bên cạnh hoạt động quản lý lĩnh vực bán hàng đa cấp, trong năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xác minh 72 trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh; điều tra một vụ việc hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực bưu chính, một vụ việc tập trung kinh tế trong lĩnh vực chăn nuôi và 13 vụ cạnh tranh không lành mạnh.

Kết quả, cơ quan này đã xử lý 12 vụ cạnh tranh không lành mạnh với tổng số tiền xử phạt 2,4 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực kinh doanh vàng, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu bị xử phạt 200 triệu đồng mỗi doanh nghiệp do cung cấp thông tin gây nhầm lẫn về doanh nghiệp, hàng hóa và dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hai doanh nghiệp đồng thời phải thực hiện cải chính công khai thông tin vi phạm.

Ở lĩnh vực logistics và chuyển phát, các doanh nghiệp TikiNow Smart Logistics, J&T Express, SPX Express và Giao Hàng Nhanh cũng bị xử phạt 200 triệu đồng mỗi đơn vị vì cùng hành vi cung cấp thông tin gây nhầm lẫn để thu hút khách hàng.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện máy, chăm sóc sức khỏe và dược phẩm như Casper Việt Nam, Fuji Medical Việt Nam, Akanwa và Nhất Nhất cũng bị xử lý do có hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Tác giả: Kỳ Thư

Nguồn tin: vietnamfinance.vn