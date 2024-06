Phát ngôn ấn tượng trong phiên chất vấn Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh

“Vấn đề ngập úng đô thị do san lấp ao hồ, tình trạng này diễn ra phức tạp do một số nguyên nhân như: Tác động của tự nhiên, biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt; đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, khả năng tiêu thoát nước giảm xuống; công tác quy hoạch chưa đáp ứng được dự báo cũng như đáp ứng các yêu cầu để phòng, chống ngập úng đô thị; việc triển khai thực hiện quy hoạch và do công tác lập, thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch cũng chưa đáp ứng yêu cầu; ý thức của người dân còn chưa cao, việc xả rác thải vẫn còn diễn ra... dẫn đến là cản trở dòng chảy thoát nước”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định.