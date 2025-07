Phát hiện xe biển xanh đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Sáng 29/7, số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục Trưởng Cục CSGT tiếp nhận được thông tin phản ánh của người về việc ô tô biển xanh 64A-06XX có hành vi vi phạm chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Sau đó, Cục Trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) khẩn trương xác minh theo quy định.

Phương tiện vi phạm bị camera ghi lại

Qua xác minh, Cảnh sát xác định tài xế điều khiển xe biển xanh 64A-06XX là anh Thái T.P. (SN 1970). Phương tiện trên là của một đơn vị công lập trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, không phải xe được ưu tiên.

Làm việc với Cơ quan chức năng, anh P. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Theo Cục CSGT, với hành vi vi phạm trên, anh P. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX.

Cục CSGT khuyến cáo, hành vi chạy xe ở làn dừng xe khẩn của đường cao tốc có nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông, lấn chiếm không gian của những trường hợp bị sự cố hoặc các xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp. Lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra kiểm soát, kiểm tra, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV