Từ 15/8, những thuê bao nào sẽ bị khóa hai chiều?

Theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông, qua hơn 2 tháng triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN đã có hơn 114 triệu số thuê bao đang hoạt động được các doanh nghiệp chuyển tới cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm hơn 96 triệu số thuê bao đã được xác nhận, xác thực thành công, khoảng 13 triệu số thuê bao đang bị tạm dừng dịch vụ một chiều do chưa hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao theo đúng quy định.

Ngày 15/8, dự kiến có khoảng 13 triệu thuê bao sẽ bị khóa 2 chiều.

Theo lộ trình, tới ngày 15/8, 13 triệu thuê bao này sẽ bị khóa 2 chiều và đến 20/8 sẽ bị thu hồi nếu vẫn không thực hiện việc chuẩn hóa.

Từ ngày 15/6 tới nay, hơn 3,8 triệu thuê bao đã hoàn thành việc chuẩn hóa, xác thực sau khi bị tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều.

Đối với tập thuê bao của người yếu thế, ngay từ khi triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, Bộ đã xác định việc triển khai xác thực thông tin thuê bao phải bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật , đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng yếu thế.

Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và thực hiện các phương án hỗ trợ phù hợp đối với các nhóm đối tượng này, bảo đảm đa dạng phương thức xác thực, dễ tiếp cận, hạn chế tối đa việc người dân bị gián đoạn sử dụng dịch vụ do gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Các giải pháp hỗ trợ bao gồm: Thiết lập các điểm hỗ trợ trực tiếp tại địa phương để hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện xác thực thông tin thuê bao; cử nhân viên chính thức của doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ xác thực trực tiếp đối với các trường hợp cần thiết; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an cấp xã, phường và các tổ chức ở cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn tất việc xác thực theo quy định.

Đến nay, các doanh nghiệp viễn thông vẫn đang tiếp tục duy trì và triển khai các hình thức hỗ trợ này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hoàn thành việc xác thực thông tin thuê bao.

Cục Viễn thông khuyến nghị các thuê bao (nhất là các thuê bao thuộc tập yếu thế) chủ động truy cập Ứng dụng VNeID, theo dõi các thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để thực hiện kiểm tra, xác nhận chính chủ các số thuê bao trên VNeID.

Liên quan đến kỳ vọng giảm tình trạng cuộc gọi rác, tin nhắn rác sau đợt rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao, Cục Viễn thông cho biết SIM di động chỉ là một trong nhiều công cụ mà các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, phát tán thông tin không mong muốn.

Trong thời gian tới, Cục Viễn thông sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an triển khai các giải pháp ngăn chặn cuộc gọi rác, tin nhắn rác và hành vi lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó có việc sửa đổi Nghị định 91/2020/NĐ-CP, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.Việc chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Tác giả: Quỳnh Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn