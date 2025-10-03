Phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy trong phòng trọ ở Gia Lai

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 2-10, người dân sống cạnh phòng trọ trên đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) ngửi thấy mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn phòng khóa trái cửa. Khi cùng chủ nhà phá cửa, họ bàng hoàng phát hiện một người đàn ông tử vong trên nệm, thi thể đang phân hủy.

Nạn nhân được phát hiện tử vong trong phòng trọ khóa trái cửa.

Ngay sau đó, Công an phường Quy Nhơn Bắc có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc để Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông Trần Thanh P. (SN 1973; trú tỉnh Đắk Lắk). Chiều cùng ngày, sau khi khám nghiệm, thi thể ông P. được bàn giao cho gia đình; Đội SOS 115 Bình Định hỗ trợ đưa về quê lo hậu sự.

Theo gia đình, ông P. rời nhà từ năm 2015, mất liên lạc từ đó đến nay. Người dân cạnh phòng trọ cho biết nạn nhân đã không ra ngoài khoảng 2-3 ngày trước khi sự việc được phát hiện.

