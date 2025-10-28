Thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Sáng 28-10, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An (TP Đà Nẵng), xác nhận thông tin người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể cháu bé sơ sinh trôi dạt vào bờ biển.

Thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện tại bờ biển thôn Tân An - xã Thăng An (Ảnh: Facebook)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một số ngư dân đi đánh bắt thủy sản tại biển Bình Minh đoạn ở thôn Tân An (xã Thăng An) tá hỏa phát hiện thi thể một cháu bé nên đã trình báo cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thăng An đã đã tiếp cận bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ sau đó bàn giao thi thể cháu bé cho địa phương để lo hậu sự theo tập tục.

Theo ông Phong, đó là một bé gái, khi được phát hiện thi thể bị trương phình.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động