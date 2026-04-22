Phát hiện thi thể nam sinh lớp 8 trên cột điện

Hiện trường phát hiện thi thể nam sinh trên cột điện - Ảnh: TÂM PHẠM

Sáng 22-4, ông Nguyễn Đình Thọ - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Kiều, Nghệ An - cho biết lực lượng công an và ngành điện lực đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một nam sinh tử vong trên cột điện.

Sáng cùng ngày, một số người dân đi qua khu vực đường liên xã đoạn qua xóm 1, xã Nghi Văn (cũ), Nghệ An thì thấy một người mặc quần áo bảo hộ mắc trên cột điện.

Ngay sau đó, người dân đã báo với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý điện lực cắt điện để ứng cứu.

Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong nghi điện giật từ trước đó. Nạn nhân mắc kẹt trên cột điện, cách mặt đất gần 10m.

Đơn vị điện lực cắt điện để đưa thi thể nam sinh xuống - Ảnh: TÂM PHẠM

Danh tính nạn nhân được xác định là em T.Q.K. - học sinh lớp 8, Trường THCS Nghi Văn, xã Văn Kiều.

Vị trí nạn nhân gặp nạn là cột điện trong đường dây điện trung thế.

Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp cho địa phương, em K. thường có thói quen đi bắt ong, chim. Khoảng 4h30 sáng 22-4, em K. rời nhà cho tới khi người dân phát hiện ra sự việc.

