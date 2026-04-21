Phát hiện thi thể phân hủy ở Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm

Trước đó, ngày 18/4, trong lúc khám phá rừng thông quanh hồ Tuyền Lâm, một nhóm du khách đã phát hiện thi thể trên. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, xác minh.

Nạn nhân được xác định là nam giới, đã tử vong khoảng hơn một tháng, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh và không có giấy tờ tùy thân.

Rừng thông ở Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Đặc điểm nhận dạng gồm: cao khoảng 1,6–1,65m, tóc ngắn, có răng khểnh. Ngoài ra, nạn nhân có hình xăm ở tay phải và vùng lưng, tuy nhiên chi tiết chưa thể nhận diện rõ do thi thể đã phân hủy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số vật dụng cá nhân gồm ba lô màu xám hiệu Camel, sạc dự phòng hiệu Bonne, bình nước giữ nhiệt hiệu Lock & Lock, quần jean xanh đen, giày nam hiệu Camel và một điện thoại di động màu xanh hiệu Samsung A24.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, đồng thời thông báo tìm thân nhân của nạn nhân để phục vụ công tác xác minh.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn