Phát hiện thi thể người nước ngoài trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Ngày 24-11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Đội tuần tra CSGT trên cao tốc khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ trường hợp một thi thể tử vong trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút cùng, nhiều tài xế điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (từ hướng TP HCM đi miền Tây) đoạn thuộc xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp thì bất ngờ phát hiện một thi thể nằm trên mặt đường nên điện thoại báo công an.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là một người có quốc tịch Malaysia.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Người lao động