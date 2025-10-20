Phát hiện tài xế xe ôm công nghệ tử vong nhiều ngày trong phòng trọ

Ngày 19/10, Công an phường Bình Tân phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong phòng trọ nằm hẻm 399 Bình Thành.

Căn nhà trọ trong hẻm nơi phát hiện tài xế xe ôm công nghệ tử vong bất thường.

Trước đó người dân sống tại con hẻm này ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra nồng nặc nên chia nhau đi tìm kiếm. Khi đến một căn phòng trọ trong hẻm, mùi hôi thối bốc ra mạnh nên người dân sinh nghi gọi điện báo Công an. Cửa phòng trọ được mở, mọi người phát hiện người đàn ông trên 40 tuổi tử vong bên trong, thi thể đang phân hủy nặng.

Một số người sống trọ ở khu vực này cho hay, nạn nhân thuê phòng trọ ở đây sống một mình nhiều tháng nay, hành nghề xe ôm công nghệ. Do nạn nhân không có mặt ở nhà trọ thường xuyên, ít ai gặp mặt nên không biết được danh tính. Mấy ngày nay, người dân thấy nạn nhân không ra khỏi phòng cho đến khi phát hiện vụ việc trên.

Công an phường Bình Tân phát thông báo tìm kiếm người nhà nạn nhân để đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Tác tin: cand.com.vn