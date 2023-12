Phát hiện nhiều học sinh tự chế pháo nổ tại Nghệ An

Ngày 29/12, theo tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 3 học sinh đang chế tạo pháo nổ, thu giữ số lượng lớn.

Trước đó, ngày 28/12, Công an xã Châu Nhân phát hiện D.V.T. (SN 2008), tại xóm 3, xã Châu Nhân thường có hành vi sản xuất, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Công an xã đã tiến hành kiểm tra phát hiện và thu giữ: 59 quả pháo nổ có tổng trọng lượng gần 30 kg, 11 m dây dẫn màu trắng, 860g thuốc nổ thành phẩm và các chất dùng để pha chế, pha trộn các nguyên liệu chế tạo pháo...

Tang vật bị công an thu giữ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan chức năng đã phát hiện tham gia cùng với D.V.T còn có N.P.Tr. (SN 2008, trú tại xóm 5, xã Châu Nhân) và N.D.Kh. (SN 2008, trú tại xóm 8, xã Châu Nhân). Đáng chú ý là quá trình các em sản xuất pháo tại nhà nhưng gia đình cũng không hề hay biết,

Theo kết quả điều tra ban đầu, hầu hết các trường hợp chế tạo pháo nổ trái phép này đều đang là học sinh. Các em thường xem cách dạy làm pháo nổ qua Youtube và lên mạng mua nguyên liệu về tự chế thành quả pháo nổ, mục đích là để sử dụng.

Các em học sinh tại trụ sở cơ quan công an.

Cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên khuyến cáo các phụ huynh cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em mình nhiều hơn, kịp thời phát hiện, không để trẻ chế tạo các loại thuốc nổ, pháo để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, những người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Bởi hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, mà còn là nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của con người.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News