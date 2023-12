Báo động học sinh tự chế pháo nổ bán cho bạn bè

Nam sinh 15 tuổi bị phát hiện tự chế pháo nổ tại nhà - Ảnh: Công an xã Triệu An

Sáng 29-12, ông Nguyễn Thành Trung - trưởng Công an xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị - cho hay vừa ra quyết định xử lý hành chính ở mức cảnh cáo với nam sinh 15 tuổi về hành vi chế tạo pháo nổ.

"Do em chưa đủ tuổi nên công an không bổ sung hình phạt tiền. Em được giao cho gia đình, nhà trường giáo dục", ông Trung cho hay.

Trước đó, lúc 17h ngày 27-12, Công an xã Triệu An phát hiện em L.V.M. (trú thôn Phú Hội, xã Triệu An) đang chế tạo pháo nổ tại nhà. Tại hiện trường, Công an xã Triệu An phát hiện 10 quả pháo bi hình tròn đã hoàn thiện, 200g chất bột màu đen, 200g chất bột màu vàng.

Qua làm việc, L.V.M. thừa nhận học công thức chế tạo pháo từ mạng xã hội, sau đó đặt mua 200.000 đồng nguyên vật liệu đem về nhà chế tạo pháo.

Công an xã Triệu An cảnh báo việc chế tạo pháo là nguy hiểm. Cơ quan chức năng đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo nhưng vẫn còn một số thanh thiếu niên tự chế pháo nổ, nhất là vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, để sử dụng hoặc bán cho bạn bè.

Ông Trung đề nghị gia đình, nhà trường quan tâm, giám sát, quản lý con em hơn nữa để tránh những sự việc, tai nạn đáng tiếc do pháo nổ gây ra. Mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng pháo đều bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Vào cuối tháng 11-2023, Công an xã Gio An (huyện Gio Linh) cũng liên tục phát hiện nhiều học sinh tự chế pháo nổ rồi bán cho bạn bè. Đáng nói, tất cả các em đều chưa đủ tuổi nên việc xử lý chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, Công an xã Gio An phát hiện em T.V.G.H. (12 tuổi, trú thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, phát hiện em mang theo một túi ni lông màu đỏ, bên trong chứa 11 khối hình trụ có một đầu gắn dây dẫn, nghi là pháo tự chế.

Làm rõ vụ việc trên, Công an xã Gio An phát hiện một nhóm thiếu niên do N.P. (14 tuổi) cầm đầu, chuyên tự chế pháo nổ rồi bán cho học sinh tại xã Trung Sơn và các xã lân cận.

Trước đó, 9 thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi cũng bị Công an xã Gio An phát hiện chế tạo và đốt pháo. Các em khai nhận thông qua mạng xã hội đã đặt mua nguyên vật liệu và học cách chế tạo pháo. Tính đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện 12 lần chế tạo và khoảng 30 lần đốt pháo nổ.

