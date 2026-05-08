Phát hiện người đàn ông tử vong gần sảnh chung cư

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 7/5, tại khu vực dưới chân chung cư C., lực lượng bảo vệ nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ khuôn viên tòa nhà. Khi nhanh chóng kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm úp mặt gần sảnh, đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, căng dây bảo vệ để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra. Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi nhưng được yêu cầu không tiếp cận khu vực này.

Theo ghi nhận, chung cư C. là tổ hợp căn hộ và khách sạn tại phường Bãi Cháy, vị trí xảy ra vụ việc thuộc khu vực sinh sống của cư dân.

Hiện danh tính nạn nhân chưa được công bố. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

