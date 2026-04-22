Người đàn ông tử vong sau cú đấm của người mới ra tù

Ngày 22-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Dương Quang Trung (SN 1999, trú tại xã Phú Thiện) vì liên quan đến vụ án mạng khiến người đàn ông tử vong tại xã Phú Thiện.

Đối tượng Dương Quang Trung

Tối 2 hôm trước, sau khi đã uống rượu, anh V.T.T. (SN 1984, trú tại xã Phú Thiện) đã đến nhà một người bạn ngồi uống nước và gặp Trung tại đây.

Trong lúc nói chuyện, giữa Trung và anh T. đã xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Trong lúc bực tức, Dương Quang Trung đã dùng tay đấm khiến anh T. ngã ra nền nhà, bị chấn thương phải đưa đi cấp cứu. Đến tối 21-4, anh T. đã tử vong do chấn thương sọ não.

Sau khi vụ việc xảy ra, Dương Quang Trung đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Được biết, Trung đã có 1 tiền án về tội "giết người" từ năm 2020, vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2025.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động