Phát hiện lái xe ô tô dương tính với ma túy

Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 12/6/2023, Tổ tuần tra giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh do đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Minh – Đội CSGT đường bộ Quốc Lộ 1A làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại km558+300, xã Kỳ Thọ, Huyện Kỳ Anh. Tại đây tổ công tác đã dừng xe kiểm tra xe ô tô con BKS 35A 16628 do lái xe Nguyễn Văn Nam (SN1982, ở Xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) điểu khiển chạy hướng từ Quảng Bình ra Ninh Bình

Quá trình kiểm tra lái xe không có giấy phép lái xe; tiến hành kiểm tra ma túy trong nước tiểu bằng hình thức test nhanh và xét nghiệm lại tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh phát hiện lái xe này dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được Đội CSGT đường bộ Quốc Lộ 1A, Phòng Cảnh sát Giao thông lập biên bản, phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh giải quyết và xử lý theo quy định.

Tác giả: Sỹ Quý

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn