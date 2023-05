Phát hiện 41 nam nữ dương tính với ma túy tại quán karaoke Victory

Khoảng 22h30 tối 28/5, hàng chục CBCS thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Bình Long bất ngờ kiểm tra quán karaoke Victory (IDOL2) tại địa chỉ tổ 5, khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình Long.

Một phòng hát karaoke phát hiện các thanh niên nam nữ đang phê ma túy.

Qua kiểm tra, phát hiện có 3 phòng hát đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong ánh sáng mờ ảo và tiếng nhạc chát chúa. Thử ma túy nhanh với 50 khách và nhân viên có mặt trong 3 phòng hát phát hiện có 41 người dương tính với ma túy.

Các thanh niên nam nữ bị cơ quan Công an phát hiện sử dụng ma túy tại một phòng hát karaoke.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cho biết, karaoke Victory (IDOL2) là tụ điểm ăn chơi mới khai trương và đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động đã có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý nên đơn vị đã lập án đấu tranh. Đêm 28/5, các đơn vị phối hợp đã tổ chức phá án và bắt quả tang tụ điểm ăn chơi này tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.



