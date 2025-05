Phát hiện hơn 1.200 lọ kem dưỡng da không rõ nguồn gốc tại Nghệ An

Sáng 20/5, tại Km 40 Quốc lộ 48D, đoạn qua xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) đã dừng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát UN-3899 do tài xế Lê Thành Lưu (SN 1991, trú tại Nai Hiệp, Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hơn 1.240 lọ kem dưỡng da không rõ nguồn gốc. Tài xế Lê Thành Lưu đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Sau khi lập biên bản tạm giữ toàn bộ kem dưỡng da không rõ nguồn gốc xuất xứ và phương tiện, ngày 21/5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã bàn giao toàn bộ tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 6 (Sở Công thương Nghệ An) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

