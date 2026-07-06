Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà

Ngày 6/7, ông Nguyễn Đình Bình, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Quỳnh Văn (tỉnh Nghệ An), cho biết địa phương vừa phát đi thông báo tìm thân nhân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h10 ngày 10/6, chị Chu Thị N. (34 tuổi, trú thôn 17, xã Quỳnh Văn) mở cổng nhà thì bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh nằm trong chiếc giỏ nhựa được đặt trước cổng.

Bé gái sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi trước cổng nhà tại xã Quỳnh Văn (Nghệ An).

Kiểm tra đồ dùng để lại, ngoài sữa và quần áo trẻ em, chị N. còn phát hiện một bức thư viết tay được cho là của người mẹ. Trong thư, người này cho biết bản thân không đủ điều kiện để nuôi dưỡng con nên mong gia đình nhặt được cháu bé nhận chăm sóc giúp.

Bức thư cũng ghi bé được sinh vào ngày 23/4 âm lịch và gửi lời cảm ơn đến người cưu mang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Quỳnh Văn đã phối hợp đưa cháu bé đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, đồng thời lập hồ sơ theo quy định.

Trong thời gian chờ giải quyết các thủ tục liên quan, chính quyền tạm giao cháu bé cho gia đình chị Chu Thị N. trực tiếp chăm sóc.

Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Quỳnh Văn, thông báo tìm thân nhân được ban hành gần một tháng sau thời điểm phát hiện cháu bé.

Nguyên nhân là thời gian đó địa phương đang tập trung thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính nên trước mắt giao gia đình người phát hiện chăm sóc, nuôi dưỡng cháu.

“Gia đình chị N. bày tỏ nguyện vọng được nhận nuôi cháu bé nếu không có người thân đến làm thủ tục nhận lại.

Sau khi hết thời hạn thông báo theo quy định mà không có ai đến nhận, địa phương sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý để gia đình được nhận nuôi cháu theo đúng quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Đình Bình cho biết.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn