Phát hiện bao tải chứa đạn cối, lựu đạn dưới chân cầu

Ngày 30/6, lãnh đạo xã Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa ghi nhận vụ việc người dân phát hiện số lượng đạn cối và lựu đạn dưới chân cầu Chợ Cầu, đoạn nối giữa xã Yên Trung và xã Nghi Lộc.

Trước đó, trong lúc di chuyển qua khu vực cầu Chợ Cầu, người dân bất ngờ nhìn thấy nhiều vật thể giống đạn nằm rải rác ở mép sông phía dưới chân cầu. Khi tiếp cận kiểm tra, họ phát hiện đây là đạn cối, đồng thời xung quanh còn có một số bao tải chứa các vật thể nghi là lựu đạn.

Cơ quan chức năng kiểm tra, thu gom số đạn cối và lựu đạn được người dân phát hiện dưới chân cầu Chợ Cầu.

Do khu vực này trước đó bị nước sông dâng cao nên không thể quan sát, chỉ đến khi nước rút, các vật thể trên mới lộ ra ngoài.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo cáo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng xã Nghi Lộc và xã Yên Trung lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, đồng thời không cho người dân lại gần để đảm bảo an toàn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định số vật thể trên là đạn cối và lựu đạn phục vụ huấn luyện, diễn tập. Đáng chú ý, toàn bộ số đạn, lựu đạn này không còn ngòi nổ, không gây nguy hiểm.

Sau khi hoàn tất kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành thu gom, di dời toàn bộ số vật liệu nói trên, đảm bảo an toàn khu vực.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn