Cháy 3 tàu cá đang neo đậu trên sông ở Nghệ An

Hiện trường vụ cháy nhiều tàu cá ở xã Quỳnh Phú, Nghệ An sáng 30-6 - Ảnh: QUỲNH PHÚ

Sáng 30-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hồ Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú, Nghệ An - cho biết lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng người dân đang tập trung chữa cháy vụ cháy nhiều tàu cá đang neo đậu.

Khoảng hơn 6h30 sáng cùng ngày, một số người dân thôn Tân An, xã An Hòa (cũ), nay là xã Quỳnh Phú thấy khói lửa bốc lên ở tàu cá đang neo đậu trên sông Hầu - cách cửa biển Lạch Quèn khoảng 5km.

Một số người dân dùng bình chữa cháy song bất thành. Các chủ tàu xung quanh tàu cháy tới di chuyển tàu ra khu vực khác, ngăn cháy lan.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa - Ảnh: QUỲNH PHÚ

Sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Do tàu gỗ và trên tàu chứa dầu máy nên đám cháy bùng phát dữ dội và lan sang hai tàu khác.

Đến khoảng 7h30 sáng 30-6, vụ cháy đã được khống chế. "Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng tài sản cùng ba tàu cá bị cháy, hư hỏng nặng", ông Thanh nói.

Theo thống kê ban đầu, có ba tàu cá bị thiêu rụi, hư hỏng sau vụ cháy - Ảnh: QUỲNH PHÚ

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn