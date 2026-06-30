Nắng hạn khiến hàng trăm ha mía nguyên liệu ở Nghệ An bị khô héo

Trong cái nắng gay gắt, thân mía teo tóp, lá quăn queo, nhiều diện tích đã khô héo, khó có thể phục hồi.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng xóm Thung Mòn, xã Tiên Đồng; đồng thời là hộ trồng 3ha mía nguyên liệu cho biết, từ đầu vụ đến nay, mới chỉ có duy nhất một đợt mưa nhỏ, không đủ để cây mía hồi phục.

Không chỉ vườn mía của gia đình bà Thanh, cả xóm Thung Mòn đang đối mặt với nguy cơ mất mùa. Thôn Thung Mòn có khoảng 100ha mía, thì đã có hơn 50ha bị khô héo do nắng nóng kéo dài. Đáng lo ngại, thời điểm này cây mía đang bước vào giai đoạn bắt đầu làm lóng - giai đoạn quyết định đến năng suất và sản lượng.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Đồng cho biết, đợt nắng nóng gay gắt kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến các cánh đồng mía nguyên liệu.

Thiếu nước nghiêm trọng khiến cây sinh trưởng chậm, thân mía nhỏ, lóng ngắn, thậm chí nhiều diện tích đã chết khô, không còn khả năng phục hồi. Nếu nắng tiếp tục kéo dài thêm vài tuần nữa, khả năng mất trắng nhiều diện tích là rất lớn.

Mía là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập chính cho hàng nghìn hộ dân tại các xã của huyện Tân Kỳ cũ.

Theo ông Nguyễn Sỹ Hải, cán bộ nông vụ của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con, thời điểm này, điều đáng lo nhất đối với cây mía không phải là sâu bệnh mà chính là nắng hạn gay gắt kéo dài. Chỉ tính riêng vùng nguyên liệu của nhà máy, đã có hơn 300ha mía bị khô héo do thiếu nước.

Tình trạng mía khô héo tập trung chủ yếu tại các xã: Tiên Đồng, Tân Phú, Nghĩa Hành và Giai Xuân. Đây đều là những khu vực có địa hình cao, xa nguồn nước, hạ tầng thủy lợi còn nhiều hạn chế.

Ông Hải cho rằng, một trong những bất cập lớn nhất của vùng mía nguyên liệu hiện nay là hệ thống thủy lợi gần như chưa được đầu tư. Phần lớn diện tích mía phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời, không có nguồn nước tưới chủ động.

Nhằm khuyến khích người dân đầu tư hệ thống tưới cho mía, nhiều năm qua, Công ty cổ phần Mía đường Sông Con đã triển khai chính sách cho nông dân vay khoảng 5 triệu đồng/ha để lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt. Vậy nhưng, trên thực tế, rất ít hộ thực hiện. Nguyên nhân chính là do không có nguồn nước. Những nơi có nước thì lại không có điện lưới để vận hành hệ thống tưới. Nếu bà con đầu tư máy bơm chạy dầu thì chi phí rất cao, vượt quá khả năng của người trồng mía.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn