Phát hiện 9 thi thể trong một chiếc xe Toyota dưới kênh

Ngày 3/12, trang Facebook “Phòng tin tức Ratchaburi” đã đưa tin khẩn cấp vào sáng nay (3 tháng 12 năm 2025) về một vụ việc gây chấn động ở tỉnh Ratchaburi, Thái Lan. Nhiều thi thể đã được tìm thấy bên trong một chiếc xe Toyota Fortuner bị rơi xuống kênh thủy lợi.

Vụ tai nạn xảy ra ở phía sau chùa Ratsamanchat, xã Nong Krathum, Pak Tho.

Kiểm tra ban đầu cho thấy đã có tổng cộng 9 thi thể được tìm thấy bên trong chiếc xe.

Những hình ảnh tại hiện trường vụ việc còn nhiều bí ẩn

Thông tin ban đầu được chia sẻ trên các hình ảnh hiện trường cho rằng chiếc xe có thể đã chở tổng cộng 15 người lao động nước ngoài, bao gồm 8 nam và 7 nữ. Trong đó, có 6 người được cho là đã trốn thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, các con số này vẫn cần được xác nhận chính thức.

Hiện tại, lực lượng cảnh sát và đội cứu hộ đang khẩn trương thu thập bằng chứng tại hiện trường, kiểm tra tình trạng chiếc xe, vị trí xảy ra tai nạn và lấy lời khai từ những người ở gần đó.

Các cơ quan chức năng vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân tử vong cũng như danh tính và nguồn gốc của nhóm người bên trong chiếc xe gặp nạn. Các hoạt động tìm kiếm và điều tra đang được tiến hành khẩn trương để làm rõ nguyên nhân của thảm kịch này.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn