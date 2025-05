Phát hiện 600 kg măng tươi không rõ nguồn gốc tại TP. Vinh

Trong tỉnh

Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 – Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở chế biến, kinh doanh măng tươi trên địa bàn phường Quang Trung, TP. Vinh (Nghệ An), phát hiện lượng lớn hàng hóa vi phạm.