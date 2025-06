Phát hiện 2.300 sản phẩm sữa, nước Coca-Cola không rõ nguồn gốc

Chiều 2/6, trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý 3 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc thuộc địa bàn quản lý (thị xã Nghĩa Lộ).

Đáng chú ý, trong vụ kiểm tra đột xuất ngày 26/5 tại hộ kinh doanh Đỗ Thị Minh T. (tổ 9, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), lực lượng liên ngành gồm Đội Quản lý thị trường số 1 và Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái đã thu giữ hàng loạt sản phẩm do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 900 lon Coca-Cola (loại 110ml/lon), 1.400 sản phẩm sữa Sunchil (gồm 2 dòng sữa Premium Grow IQ và Premium Pedia Gain, loại 10ml/hộp), cùng nhiều mặt hàng thực phẩm cho trẻ em như phomai, ruốc cá hồi, hạt nêm, bột ăn dặm…

Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá hơn 24,5 triệu đồng.

Sau đó, Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính hộ kinh doanh số tiền 17 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái kiểm tra số hàng hóa vi phạm. Ảnh: Thế Minh

Cũng theo lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1, hoạt động kiểm tra nằm trong kế hoạch cao điểm thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ ngày 15/5 đến 15/6.

Tính đến ngày 28/5, Đội Quản lý thị trường số 1 đã xử lý các vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 27 triệu đồng, buộc tiêu hủy thực phẩm trị giá hơn 29,2 triệu đồng và tịch thu hàng hóa nhập lậu trị giá 9 triệu đồng.

“Trong thời gian tiếp theo, Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục quán triệt công chức bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình thị trường để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1 nhấn mạnh.

Tác giả: Hải Sơn

Nguồn tin: congthuong.vn