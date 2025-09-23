Phát hiện 2 đứa trẻ tử vong trong ô tô, người mẹ bị bắt

Your browser does not support the video tag.

Một người mẹ 28 tuổi đã bị bắt sau khi hai đứa con nhỏ của cô được phát hiện đã chết trong xe ô tô vào hôm 20/9, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Bexar, bang Texas, Mỹ.

Cảnh sát trưởng BCSO Javier Salazar cho biết một bé gái 3 tuổi và một bé trai 6 tuổi, là anh em ruột, đã được mẹ phát hiện trong xe. Tiona Lasaisha Islar sau đó đã bị bắt giữ tại chỗ với hai cáo buộc là Gây thương tích cho trẻ em (SBI)/Tử vong, theo văn phòng cảnh sát trưởng.

Cảnh sát được gọi đến một ngôi nhà ở Chancery Gate và Appleton Way tại Far West, Quận Bexar vào khoảng 3h chiều để giải quyết báo cáo về một vụ tử vong trong ô tô có liên quan đến trẻ em.

Hai đứa trẻ được phát hiện tử vong trong ô tô.

Một cảnh sát đã cố gắng thực hiện các biện pháp cứu sống, bao gồm cả hô hấp nhân tạo, cho cả hai đứa trẻ cho đến khi xe cứu thương đến. Người mẹ nói với cảnh sát rằng bà nhìn thấy các con còn sống lần cuối vào lúc 10h sáng trong nhà khi bà đi ngủ và không thấy chúng trở lại cho đến khi tìm thấy chúng trong xe.

Cảnh sát trưởng Salazar cho biết có nhiều điểm không nhất quán về những gì đã diễn ra và nói thêm rằng "có điều gì đó không ổn trong vụ án này". Cơ quan Bảo vệ Trẻ em (CPS) cũng đã được gọi đến hiện trường.

Các nhà điều tra vẫn đang nỗ lực xác định nguyên nhân tử vong của những đứa trẻ và đang chờ kết quả từ Văn phòng Giám định Y khoa Quận Bexar về nguyên nhân và cách thức tử vong.

