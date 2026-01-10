Bị tấm kính rơi trúng đầu, người đàn ông sống sót khó tin

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, người đàn ông được xác định là Pablo Balestreri, đang ngồi tại một chiếc bàn ngoài trời của quán cà phê ở Argentina thì đột nhiên tấm kính rơi từ trên tòa nhà xuống và đập trúng đầu khiến ông bất tỉnh.

"Tôi đang ngồi ở một trong những chiếc bàn ngoài trời và gọi một ly cà phê, họ đưa cho tôi và vài phút sau một mảnh kính rơi trúng tôi. Tôi ngất xỉu và bất tỉnh", Balestreri kể với Radio Mitre.

Sau vụ tai nạn, các nhân viên quán cà phê đã nhanh chóng đến giúp đỡ nạn nhân và gọi xe cấp cứu. Người đàn ông được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ xác nhận ông bị chấn thương đầu và nhiều vết cắt nghiêm trọng.

Người đàn ông bị kính rơi trúng đầu.

Ông giải thích rằng mảnh kính đã khiến ông bị đứt ba gân ở cánh tay trái, ngoài ra còn gây ra một vết thương sâu trên đầu.

"Tôi có 30 mũi khâu trên đầu, tôi đã phẫu thuật cánh tay và phải nằm viện một tuần", người sống sót cho biết.

Theo các báo cáo ban đầu, vụ việc xảy ra vào một buổi sáng có gió giật mạnh. Căn hộ nơi kính rơi xuống chỉ được sử dụng thỉnh thoảng, vì vậy chủ nhà không có mặt tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn