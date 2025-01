Sáng 16/1, Hội Khuyến học Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Phát động phong trào thi đua "Tết Khuyến học Nghệ An" lần thứ XXII, năm 2025.

Năm 2024, các cấp Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã có nhiều cố gắng với nhiều cách làm mới và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hội khuyến học đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội; Tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các ban ngành, đoàn thể với 3 chương trình cấp tỉnh và 48 chương trình cấp huyện.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức và phát triển Hội khuyến học được quan tâm và có chuyển biến, trong năm tỷ lệ Hội viên tăng thêm 1,66% so với cuối năm 2023.

Việc xây dựng Quỹ Khuyến học được đẩy mạnh nhất là ở cơ sở nên số tiền Quỹ Khuyến học bình quân/người tăng 4.300 đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền điều hành Hội nghị. Ảnh: Quốc Huy

Năm vừa qua, được sự giúp đỡ của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An và sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp - Quỹ khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã huy động được trên 133 tỷ đồng (tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái 18 tỷ đồng). Trong đó, Quỹ Khuyến học tỉnh Nghệ An đã huy động được gần 2,2 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ.

Đặc biệt là với chức năng, nhiệm vụ của mình Quỹ khuyến học các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã chi học bổng, chi thưởng cho hơn 456.000 suất với hơn 91 tỷ đồng.

Quỹ Khuyến học tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan trao tặng học bổng và trao thưởng cho học sinh và giáo viên hơn 1,8 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị các đại biểu đến từ cơ sở cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm và chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, như: việc hỗ trợ ngân sách hoạt động chưa được thống nhất từ tỉnh đến cơ sở nên hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, một số nơi cán bộ hội còn thiếu và yếu…

Năm 2025, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An sẽ tập trung phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tình hình mới. Đồng thời, tham mưu xây dựng Đề án phát triển Quỹ khuyến học trên cơ sở đa dạng hóa các loại hình quỹ, tạo được nhiều hình thức hỗ trợ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều phần thưởng dành cho học sinh và người lớn có thành tích trong học tập, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cũng sẽ tổ chức Đại hội biểu dương các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập", "Công dân học tập" giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn toàn tỉnh; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đánh giá xếp loại "Cộng đồng học tập cấp xã", "Đơn vị học tập cấp huyện" và tiếp tục tham gia quản lý, chỉ đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

Tại Hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cũng đã phát động phong trào thi đua "Tết Khuyến học Nghệ An" năm 2025. Thông qua đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thông qua các hoạt động của Tết Khuyến học góp phần động viên, khen thưởng những người có thành tích cao trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, giúp đỡ các em học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân, người lao động gặp khó khăn trong học tập; phát động và xây dựng được nguồn quỹ khuyến học để hỗ trợ việc học tập, học tập suốt đời.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Trước đó, trong năm 2024, từ phong trào thi đua "Tết khuyến học", toàn tỉnh Nghệ An đã vận động được 47,2 tỷ động và trao thưởng cho gần 88.000 đối tượng.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 41 tập thể và 29 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh cũng đã trao nhiều giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều kết quả nổi bật trong năm 2024.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, công tác khuyến học trong dòng họ, khối xóm, cấp xã làm rất tốt.

"Khi có quỹ khuyến học thì cần quản lý một cách hiệu quả, tránh báo cáo chồng chéo và tránh lời ra tiếng vào xung quanh chủ đề khuyến học. Quản lý quỹ khuyến học cần đúng mục tiêu, đúng địa chỉ, đúng đối tượng và đảm bảo theo quy định của pháp luật".

Cũng theo Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An, việc vận động quỹ khuyến học đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cần bám sát chính quyền các cấp để kêu gọi từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp vào quỹ khuyến học.

Có 41 tập thể và 29 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen. Ảnh: Quốc Huy

Chủ tịch Hội Khuyến học Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng Bằng khen Chủ tịch Trung ương Hội. Ảnh: Quốc Huy

Có 61 tập thể và 80 cá nhân trong Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An được nhận giấy khen. Ảnh: Quốc Huy

Bà Lê Thanh Thủy - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Quỳnh Lưu (Cụm trưởng cụm số 2) chia sẻ, địa phương có nhiều quỹ khuyến học và triển khai rất tốt hàng năm. Tháng khuyến học và Tết khuyến học được triển khai trong một tháng liên tục.

"Nhà nhà, người người đều hưởng ứng kêu gọi, phát động trao quà trong tháng. Chỉ trong một tháng huyện Quỳnh Lưu tổ chức kêu gọi được 2,3 tỷ đồng" - bà Thủy phấn khởi.

Bà Lê Thanh Thủy - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Cạnh đó, Hội khuyến học Quỳnh Lưu tổ chức chương trình "Nâng bước em đến trường" và nhiều chương trình khác. Trong đó, công tác khuyến học trong các dòng họ phát triển tích cực. Đáng chú ý, dòng họ Hồ có quỹ khuyến học hơn 2 tỷ đồng.

Ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Nam Đàn (Cụm trưởng cụm số 3) cho biết, phong trào khuyến học ở Nghệ An năm 2024 là một năm được mùa lớn. Công tác tuyên truyền trong tổ chức hội có nhiều bước mới, hiệu quả cao. Huyện Nam Đàn có quỹ khuyến học hơn 7 tỷ đồng, đạt 55 ngàn đồng/người. Tuy nhiên, nhìn qua tỉnh bạn con số này đang thật sự khiêm tốn.

Ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Nam Đàn. Ảnh: Quốc Huy

"Nam Đàn giao cho các cơ quan đơn vị trực thuộc, mỗi đơn vị nhận cấp dưỡng từ 1 đến 2 em hàng tháng, số tiền từ 500 đến 1 triệu đồng. Đến nay có 137 cháu đang được nhận số tiền trợ cấp" - ông Hà thông tin.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn