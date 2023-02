Phát động chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Doãn Hợp – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Nguyễn Đức Quang – Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP Hồ Chí Minh; Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tiết mục văn nghệ “Ca ngợi Hồ Chủ Tịch” chào mừng buổi lễ

Giai đoạn 2020 – 2022, toàn tỉnh đã xây dựng và sửa chữa hơn 4.500 căn nhà

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, dân số đông thứ tư cả nước với hơn 3,4 triệu người, địa hình đồi núi, chia cắt; khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Thực hiện Kế hoạch phát động ủng hộ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và hộ nghèo; ưu tiên các gia đình đặc biệt khó khăn không có khả năng lao động như: Trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn không nơi nương tựa... của Thường trực Tỉnh ủy, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, toàn tỉnh đã huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 4.500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở (xây dựng mới hơn 3.870 căn, sửa chữa hơn 630 căn) với tổng kinh phí hơn 177 tỷ đồng.

Đ/c Phạm Trọng Hoàng - Chánh văn phòng Tỉnh ủy công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Từ chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta là chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm khắp mọi miền Tổ quốc, đã có nhiều mái ấm tình nghĩa được dựng nên. Tuy nhiên, đến nay, toàn tỉnh còn hơn 55.000 hộ nghèo, hơn 53.000 hộ cận nghèo; trong đó có 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở (gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở). Đời sống của nhân dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang, vùng thường xuyên bị lũ quét, lũ ống… còn gặp nhiều khó khăn, rất cần sự chung tay của toàn xã hội hỗ trợ, cải thiện nhà ở, ổn định cuộc sống.

Giai đoạn 2023-2025, Nghệ An phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu hỗ trợ 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Trương Tấn Sang - Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Tấn Sang - Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam chia sẻ với sự khó khăn của người dân Nghệ An nói riêng và nhiều tỉnh miền Trung nói chung thường xuyên chịu sự ảnh hưởng khốc liệt từ thiên tai, lũ quét, lũ ống. Nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đánh giá cao chủ trương đúng đắn của chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An hợp với lòng dân, huy động toàn lực để xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở; đồng thời, hoan nghênh sự ủng hộ, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm trong bối cảnh, tình hình hoạt động doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

Nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhấn mạnh với quan điểm “Nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, biến ngoại lực thành nội lực”, với sự ủng hộ từ cộng đồng doanh nghiệp trong toàn quốc, của tỉnh, sự đồng lòng ủng hộ của hệ thống chính trị, từ nay đến năm 2045, sẽ đưa lại dáng dấp, diện mạo mới cho tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát động Lời kêu gọi ủng hộ Chương trình

Tại buổi lễ, phát động Lời kêu gọi ủng hộ Chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nghệ An luôn xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Với truyền thống tốt đẹp của người dân xứ Nghệ, cùng với việc triển khai thực hiện lồng ghép 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tạo sinh kế bền vững giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Đối với Chương trình “vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để phấn đấu triển khai thực hiện thành công mục tiêu trong giai đoạn 2023 – 2025 đã đề ra, hỗ trợ 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Với ý nghĩa nhân văn chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, Chủ tịch UBND tỉnh tha thiết kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các khán giả đang xem truyền hình, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiều” với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo” tham gia đóng góp, ủng hộ giúp đỡ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có được ngôi nhà kiên cố, tạo điều kiện để người nghèo “An cư lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống.

Tỉnh Nghệ An cam kết hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, phân bổ công khai, minh bạch, hiệu quả, kịp thời. Đồng thời, huy động thêm các nguồn lực khác để thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Thư cảm ơn và tặng hoa tri ân đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm

Đến ngày 04/02/2023, Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đã vận động quyên góp và cam kết hỗ trợ của 115 đơn vị, cá nhân cho hơn 10.131 căn nhà trong thời gian 3 năm (từ 2023 đến năm 2025) với tổng mức hỗ trợ đăng ký trên 517 tỷ đồng, mức bình quân hỗ trợ cho 1 ngôi nhà là 50 triệu đồng.

Mọi đóng góp cho Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh xin gửi về Sở Lao động-TBXH tỉnh Nghệ An, số TK: 51810009556868 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Nghệ An.

