Pháp cấm bán iPhone 12, Apple phản ứng ra sao?

Apple hôm 13/9 đã lên tiếng bảo vệ điện thoại iPhone 12 sau khi cơ quan giám sát của Pháp ra lệnh ngừng bán mẫu điện thoại này với lý do vi phạm giới hạn phơi nhiễm bức xạ của Liên minh châu Âu (EU).

Cơ quan quản lý tần số quốc gia Pháp (ANFR) gần đây đã thử nghiệm 141 chiếc điện thoại di động và phát hiện ra rằng tỉ lệ hấp thụ năng lượng sóng điện từ (SAR) ở iPhone 12 ở mức 5,74 watt/kg, cao hơn tiêu chuẩn của EU là 4 watt/kg.

ANFR do đó đã yêu cầu Apple thực hiện mọi biện pháp sẵn có để nhanh chóng khắc phục sự cố này.

“Đối với những chiếc điện thoại đã được bán ra, Apple phải thực hiện hành động khắc phục càng sớm càng tốt. Nếu không, Apple sẽ phải thu hồi chúng”, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

ANFR cho biết, họ sẽ cử đại lý đến các cửa hàng Apple và các nhà phân phối khác để đảm bảo mẫu máy này không tiếp tục được bán ra. Nếu Apple không hành động, họ sẽ thu hồi những sản phẩm mà công ty đã bán cho người tiêu dùng.

Các mẫu điện thoại iPhone 12 ra mắt lần đầu năm 2020 và hiện đã ngừng sản xuất. Ảnh: Sky News

Ông Jean-Noel Barrot, Thứ trưởng phụ trách kỹ thuật số của Pháp cho biết, Apple có thể khắc phục vấn đề về bức xạ bằng một bản cập nhật phần mềm.

“Apple ​​sẽ phải đưa ra phản hồi trong vòng 2 tuần. Nếu họ không làm như vậy, tôi sẵn sàng ra lệnh thu hồi tất cả iPhone 12 đang lưu hành. Quy tắc là điều được áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả những gã khổng lồ kỹ thuật số”, ông Barrot khẳng định.

Apple đã phản bác kết luận của ANFR, đồng thời cam kết rằng mẫu iPhone 12 đã được nhiều cơ quan quốc tế chứng nhận là tuân thủ các tiêu chuẩn bức xạ toàn cầu.

Công ty cũng đã cung cấp một số kết quả phòng thí nghiệm của Apple và bên thứ ba chứng minh cho việc tuân thủ.

Trong 2 thập kỷ qua, các chuyên gia đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu để đánh giá rủi ro sức khỏe do điện thoại di động gây ra. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho đến nay chưa có tác động xấu nào đến sức khỏe được xác định là do sử dụng các thiết bị này.

Khách hàng rời khỏi cửa hàng của Apple ở quận Opera, Paris, Pháp, ngày 24/7/2022. Ảnh: CNN

Giáo sư Rodney Croft, chủ tịch Ủy ban quốc tế về bảo vệ bức xạ không ion hóa (ICNIRP), cơ quan đặt ra các hướng dẫn toàn cầu về Giới hạn SAR cho biết, phát hiện của Pháp có thể khác với kết quả được ghi nhận bởi các cơ quan quản lý khác vì ANFR đánh giá bức xạ bằng phương pháp giả định tiếp xúc trực tiếp với da, không có lớp dệt trung gian giữa thiết bị và người dùng.

Một nguồn tin chính phủ Pháp cũng cho biết, thử nghiệm của Pháp khác với phương pháp mà Apple sử dụng.

ANFR sẽ chuyển những phát hiện của mình cho các cơ quan quản lý ở các quốc gia thành viên khác của EU.

Cơ quan quản lý mạng BNetzA của Đức cho biết, các quy định của Pháp có chức năng hướng dẫn cho toàn bộ châu Âu, do đó Đức có thể sẽ đưa ra những yêu cầu tương tự như Pháp.

Cơ quan giám sát bức xạ BfS của Đức cũng cho biết, quyết định của Pháp có thể có tác động tới toàn khu vực.

Apple không chia nhỏ doanh số bán hàng theo quốc gia hoặc theo mẫu máy. Tổng doanh thu của công ty ở châu Âu đạt khoảng 95 tỷ USD với khoảng hơn 50 triệu chiếc iPhone được bán ra vào năm 2022.

Tác giả: Nguyễn Tuyết

Nguồn tin: nguoiduatin.vn