Pháp 3-0 Thụy Điển: Mbappe lập cú đúp

Trận đấu trôi qua được 30 phút nhưng tuyển Pháp gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ nhiều lớp bên phía Thụy Điển.

Ngoại trừ những cú sút xa, "Les Bleus" chưa tìm được phương án tiếp cận khung thành của Jacob Zetterstrom. Trong lần hiếm hoi tìm được khoảng trống để đưa bóng vào lưới, Kylian Mbappe lại bị thổi phạt việt vị.

Mbappe cùng đồng đội cuối cùng đã cụ thể hóa thế trận áp đảo bằng một bàn thắng.

Phút 32, nhiều CĐV Pháp đứng dậy, chuẩn bị ăn mừng khi chứng kiến Mbappe có khoảng trống. Lần này, chân sút sinh năm 1998 không việt vị nhưng cú sút quyết đoán của anh lại đưa bóng đi trúng cột. 4 phút sau, khung gỗ một lần nữa từ chối siêu phẩm tung người móc bóng của Michael Olise. Ousmane Dembele đá bồi nhưng pha đặt lòng chân trái của anh lại không trúng đích.

Đến lần dứt điểm thứ 15 từ đầu trận, tuyển Pháp mới tạo khác biệt. Sau pha phối hợp với Dembele, Mbappe xử lý bình tĩnh trong vòng vây của các hậu vệ Thụy Điển, trước khi tung cú sút căng vào góc xa, mở tỷ số ở phút thi đấu chính thức cuối của hiệp một.

Sang hiệp hai, Pháp thi đấu tưng bừng và có thêm hai bàn thắng. Michael Olise tỏa sáng với cú đúp kiến tạo, lần lượt để Bradley Barcola và Mbappe lập công, qua đó đưa Pháp tiến sát vé vào vòng 16 đội.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn