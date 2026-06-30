Mbappe đứng trước kỷ lục World Cup

Mbappe có 8 bàn sau 8 trận knock-out World Cup, hiệu suất vượt trội so với nhiều huyền thoại.

Mbappe lại đứng trước một cột mốc lớn ở World Cup. Trong trận gặp Thụy Điển tại vòng 32 đội, tiền đạo tuyển Pháp có cơ hội vượt qua Leônidas da Silva và Ronaldo Nazario để độc chiếm kỷ lục ghi bàn ở vòng knock-out.

Hiện tại, Mbappe có 8 bàn ở giai đoạn loại trực tiếp World Cup, ngang thành tích của hai huyền thoại Brazil. Điều đáng nói là anh đạt cột mốc này chỉ sau hai kỳ World Cup, tại Nga 2018 và Qatar 2022.

Hiệu suất đáng sợ của Mbappe

Ở World Cup 2018, Mbappe ghi 2 bàn vào lưới Argentina tại vòng 16 đội, trước khi chọc thủng lưới Croatia trong trận chung kết. Đó là giải đấu đưa anh từ một tài năng trẻ trở thành ngôi sao toàn cầu.

Bốn năm sau, Mbappe bước vào Qatar 2022 với vị thế thủ lĩnh hàng công tuyển Pháp. Anh lập cú đúp trước Ba Lan ở vòng 16 đội, rồi ghi hat-trick vào lưới Argentina trong trận chung kết. Pháp không thể bảo vệ chức vô địch, nhưng màn trình diễn của Mbappe vẫn trở thành một trong những dấu ấn lớn nhất lịch sử World Cup.

Sau 8 trận knock-out, Mbappe ghi 8 bàn. Hiệu suất một bàn mỗi trận ở giai đoạn áp lực nhất của World Cup cho thấy sự lạnh lùng hiếm có của tiền đạo sinh năm 1998.

Tiền đạo tuyển Pháp chỉ cần thêm một bàn để độc chiếm kỷ lục ghi bàn ở vòng loại trực tiếp World Cup.

Ở tuổi 27, Mbappe còn nhiều thời gian để nới rộng thành tích. Với đà hiện tại, việc anh trở thành chân sút số một lịch sử các vòng knock-out World Cup chỉ còn là vấn đề thời điểm.

Vượt bóng những huyền thoại

Mbappe hiện đã hơn Pele một bàn ở vòng knock-out World Cup. Anh cũng có hiệu suất tốt hơn Ronaldo Nazario, người ghi 8 bàn sau 10 trận loại trực tiếp.

Ronaldo từng là biểu tượng lớn của World Cup. “Người ngoài hành tinh” dự bốn kỳ World Cup từ 1994 đến 2006, cùng Brazil hai lần vô địch. Ông bùng nổ tại France 1998 và Korea/Japan 2002, đặc biệt là cú đúp vào lưới Đức trong trận chung kết năm 2002.

Leônidas da Silva là cái tên xa hơn trong lịch sử. “Viên kim cương đen” của bóng đá Brazil từng ghi 8 bàn ở vòng knock-out qua hai kỳ World Cup 1934 và 1938, thời điểm giải đấu chưa có vòng bảng như hiện nay.

Danh sách những chân sút vĩ đại ở vòng knock-out World Cup vì thế đang chờ một cuộc đổi ngôi. Mbappe không cần một giải đấu bùng nổ để làm điều đó. Anh chỉ cần một khoảnh khắc trước Thụy Điển.

Với Mbappe, World Cup không chỉ là sân khấu của danh hiệu. Đó còn là nơi anh từng bước xô đổ những giới hạn mà các huyền thoại để lại.

Tác giả: Tuấn Trần

Nguồn tin: znews.vn