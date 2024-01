Phần kết của video cụ bà 92 tuổi đòi ly hôn chồng 94 tuổi, không cần chia tài sản 'gây bão' MXH

Vừa qua, một đoạn video ghi lại cảnh cụ bà 92 tuổi đòi ly hôn chồng 94 tuổi lan truyền khắp mạng xã hội và thu hút rất đông bàn tán từ cộng đồng mạng.

Theo đó, trong video là cụ bà 92 tuổi đang đọc đơn ly hôn với chồng. Theo bà cụ, vì "tuổi cao sức yếu, không thể chung sống được với nhau nữa", nên mới làm đơn xin ly hôn. Cụ bà cũng khẳng định tài sản không phải chia, con cái đã trưởng thành không phải nuôi.

Sau khi đọc dứt khoát và rành mạch những điều khoản trong tờ đơn ly hôn, cụ bà cũng dõng dạc yêu cầu cụ ông ký vào tờ đơn. Về phía cụ ông, ông chỉ biết ngồi im nghe vợ nói một tràng dài và không hề có phản hồi nào, gương mặt thoáng chút căng thẳng.

Chỉ sau 3 ngày đăng tải đoạn video đã hút hơn 8 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận bàn tán sôi nổi. Nhiều người không khỏi bật cười trước sự dứt khoát của cụ bà và. Bên cạnh đó, có không ít ý kiến thắc mắc về kết cục của vụ "ly hôn thế kỷ" sẽ thế nào.

Chia sẻ trên VietNamNet, anh Nguyễn Văn Quyết (30 tuổi, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), người đăng tải video cho biết, ông bà trong video là ông bà nội của anh. Bà nội là cụ ê Thị Hoàn (92 tuổi), còn ông nội là Nguyễn Văn Cân, 94 tuổi. Hai cụ đã kết hôn gần 70 năm, có với nhau 9 người con. Hiện tại, cả hai sống chung và được bố mẹ anh Quyết chăm sóc.

Anh Quyết đã lập gia đình và ra sống riêng. Gần đây nhất về thăm gia đình và vô tình chứng kiến nên đã quay lại diễn biến "vụ ly hôn chấn động".

Theo lời anh Quyết kể, khi anh đến thì đã thấy hai cụ bà lời qua tiếng lại. Hai người cãi nhau bởi cụ ông bảo cụ bà ăn cơm, nhưng cụ bà nói không muốn ăn.



Nói qua nói lại một lúc, bà vào nhà lấy giấy tờ đất đai của anh giả là đơn ly hôn. Ông thì mắt kém, không đọc được chữ nên không biết thực ra bà đang dọa ông mà thôi.

Bật mí về kết cục của vụ ly hôn chấn động trên, anh Quyết cho hay, dù làm căng như vậy nhưng đến tối cùng ngày, cụ ông cụ bà đã làm lành, bà vui vẻ nấu cơm cho ông ăn.

Cũng theo người cháu nội, đây không phải là lần đầu mà cụ bà đã có nhiều lần dọa chồng như thế và lần này anh mới có dịp quay lại làm kỷ niệm.

Nguồn tin: saostar.vn