Gần 8 triệu lượt xem clip cụ bà 92 tuổi đòi ly hôn cụ ông 94 tuổi mà không cần chia tài sản

(Nguồn video: Tiktok TrucaTV)

Lý do muốn ly hôn với chồng, theo cụ bà vì "tuổi cao sức yếu, không thể chung sống được với nhau nữa", nên mới làm đơn xin ly hôn. Cụ bà cũng khẳng định tài sản không phải chia, con cái đã trưởng thành không phải nuôi.

Cụ bà dõng dạc đọc nội dung trong tờ đơn ly hôn cho cụ ông nghe

Sau khi đọc dứt khoát và rành mạch những điều khoản trong tờ đơn ly hôn, cụ bà cũng dõng dạc yêu cầu cụ ông ký vào tờ đơn.

Về phía cụ ông, ông chỉ biết ngồi im nghe vợ nói một tràng dài và không hề có phản hồi nào.

Cụ ông chỉ biết im lặng



Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bật cười trước sự dứt khoát của cụ bà. Cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận hài hước xoay quanh đoạn clip này:

"Vụ ly hôn này phải được xếp vào vụ ly hôn thế kỷ"

"Làm mẹ đơn thân khổ lắm cụ ơi. Thôi quay về với cụ ông đi ạ"

"Cụ bà kiểu rất dứt khoát luôn nhé. Phen này to chuyện rồi cụ ông ơi".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn