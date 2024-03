Phấn đấu trong năm 2024, toàn tỉnh đón tổng lượt khách du lịch có lưu trú đạt 5.500.000 lượt

Năm 2024, du lịch Nghệ An phấn đấu đón tổng lượt khách du lịch có lưu trú đạt 5.500.000 lượt (bằng 104% so với năm 2023), trong đó có 120.000 lượt khách quốc tế (bằng 155% so với năm 2023), doanh thu dịch vụ du lịch đạt 9.000 tỷ đồng (bằng 115% so với năm 2023).