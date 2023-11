Cửa Lò phấn đấu đón và phục vụ 4,15 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024

Trong tỉnh

Chiều 28/11, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và trao thưởng Giải báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thành An – Phó Giám đốc Sở Du lịch; Hoàng Nghĩa Nhạc – Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ; Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; đại diện Đài PT – TH tỉnh Nghệ An,Báo Nghệ An; Hội Nhà báo Nghệ An; Các đồng chí lãnh đạo thị xã Cửa Lò và các tác giả đạt giải.